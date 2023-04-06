Atılan roketler İsrail'de hükümete ateş düşürdü: Muhalefetten Netanyahu'ya suçlama

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade eden Lieberman, İsrail'in caydırıcılığını yitirmesi ve zayıf görünmesi karşısında düşmanları İran, Hamas, Hizbullah ve diğer terör örgütlerinin koordinasyon halinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu.