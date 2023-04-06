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Dünya

Atılan roketler İsrail'de hükümete ateş düşürdü: Muhalefetten Netanyahu'ya suçlama

Lübnan ile İsrail arasındaki füze gerilimi Tel Aviv yönetimine de ateş düşürdü. İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, Lübnan'dan atılan roketler için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçladı. Lieberman, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade etti.

18:33 . 6/04/2023 Perşembe
AA
İsrail'de muhalefet, füze saldırılarından Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

İsrail'de muhalefet, füze saldırılarından Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçladı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade eden Lieberman, İsrail'in caydırıcılığını yitirmesi ve zayıf görünmesi karşısında düşmanları İran, Hamas, Hizbullah ve diğer terör örgütlerinin koordinasyon halinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu.

Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı çıktığı için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladıktan sonra bu kararından vazgeçmesine de değinen Lieberman, Netanyahu'nun masasındaki uyarılara bakmaksızın Savunma Bakanı ile "kibir ve hesaplaşma arayışına" girdiğini dile getirdi.



#israil
#Lübnan
#füze saldırısı
1 saat önce
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