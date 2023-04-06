Atılan roketler İsrail'de hükümete ateş düşürdü: Muhalefetten Netanyahu'ya suçlama

İsrail'de muhalefet, füze saldırılarından Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.
İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçladı.
Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade eden Lieberman, İsrail'in caydırıcılığını yitirmesi ve zayıf görünmesi karşısında düşmanları İran, Hamas, Hizbullah ve diğer terör örgütlerinin koordinasyon halinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu.
Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı çıktığı için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladıktan sonra bu kararından vazgeçmesine de değinen Lieberman, Netanyahu'nun masasındaki uyarılara bakmaksızın Savunma Bakanı ile "kibir ve hesaplaşma arayışına" girdiğini dile getirdi.