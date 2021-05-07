Atina'da binlerce işçi ve memur sokağa döküldü: Orta Çağ iş koşullarına hayır

Yunanistan'ın en büyük sendikalarının 24 saatlik grev çağrısı sonrasında perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parlamento binasının önünde 6 bin 500 kadar işçi ve memur toplandı. Devlet televizyonu ERT'deki gazeteciler de protestoya katıldı.

Hükümetin memur ve işçilere yönelik yeni yasa tasarısı ile ilgili protesto, ülkenin 1 Mayıs kutlamalarına denk gelecek şekilde düzenlendi.

Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları ertelenmişti.

Standart çalışma gününe 2 saat daha

Sendikalar, planlanan yasa tasarısının beş günlük çalışma programını kaldıracağını, standart çalışma gününe iki saat ekleyeceğini ve toplu sözleşmeleri engelleyeceğini belirtiyor.

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Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) "Ülkenin büyük ölçüde hükümetin tercihleri nedeniyle derin bir sağlık ve ekonomik kriz içinde olduğu sırada tasarı çalışanlara ve haklarına doğrudan bir saldırı teşkil ediyor" dedi.

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Hükümet, yeni yasanın daha fazla esneklik getireceğini ve çalışma alışkanlıklarındaki değişiklikleri yansıtacağını belirterek, grev yapan işçilerin iddialarını yalanladı.

Şehirde hayat felç oldu

Grev nedeniyle ülkede trenler ve halk otobüsleri çalışmıyor ve birçok kişiyi iş yerlerine gitmek için zorlanıyor.

Yunanistan'ın birçok adasına giden feribotlar demirlemiş durumda kaldı.

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