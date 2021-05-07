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Dünya Atinada binlerce işçi ve memur sokağa döküldü Orta Çağ iş koşullarına hayır
AVRUPA

Atina'da binlerce işçi ve memur sokağa döküldü: Orta Çağ iş koşullarına hayır

Yunanistan’da kamu sektörü çalışanları ve işçiler yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısını protesto etmek için sokağa çıktı. Yeni yasa tasarısı, bireysel iş sözleşmelerinde 8 saatlik mesai süresinin uzatılmasını ve hafta sonlarında da çalışılmasını öngörüyor.

Haber Merkezi Diğer
Atinada binlerce işçi ve memur sokağa döküldü: Orta Çağ iş koşullarına hayır
Göstericiler eylemde, “Orta Çağ iş koşullarına hayır”, “8 saatlik mesaiden ellerinizi çekin” yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'ın en büyük sendikalarının 24 saatlik grev çağrısı sonrasında perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parlamento binasının önünde 6 bin 500 kadar işçi ve memur toplandı. Devlet televizyonu ERT'deki gazeteciler de protestoya katıldı.

Hükümetin memur ve işçilere yönelik yeni yasa tasarısı ile ilgili protesto, ülkenin 1 Mayıs kutlamalarına denk gelecek şekilde düzenlendi.

  • Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları ertelenmişti.

Standart çalışma gününe 2 saat daha

Sendikalar, planlanan yasa tasarısının beş günlük çalışma programını kaldıracağını, standart çalışma gününe iki saat ekleyeceğini ve toplu sözleşmeleri engelleyeceğini belirtiyor.

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Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) "Ülkenin büyük ölçüde hükümetin tercihleri nedeniyle derin bir sağlık ve ekonomik kriz içinde olduğu sırada tasarı çalışanlara ve haklarına doğrudan bir saldırı teşkil ediyor" dedi.


  • Hükümet, yeni yasanın daha fazla esneklik getireceğini ve çalışma alışkanlıklarındaki değişiklikleri yansıtacağını belirterek, grev yapan işçilerin iddialarını yalanladı.

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Grev nedeniyle ülkede trenler ve halk otobüsleri çalışmıyor ve birçok kişiyi iş yerlerine gitmek için zorlanıyor.

Yunanistan'ın birçok adasına giden feribotlar demirlemiş durumda kaldı.

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