Atina’nın kriz takvimi: Miçotakis hükümeti dış politikasının merkezine Türkiye düşmanlığını koydu

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya dönük provokatif politikalarını savunmak için Haziran içinde gerçekleşecek ikili ve uluslararası temasları/platformları kullanmaya hazırlanıyor. Yunan medyasındaki haberlere göre, Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Washington’da ABD Kongresi’ndeki alkıştan ve Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinden aldığı destekle, Atina yalan ve çarpıtmalara dayalı politikalarına uluslararası alanda hız verecek. Bu çerçevede hem Batılı ülke temsilcileri hem de Batılı uluslararası kurumların toplantılarında Türkiye’yi öncelikli hedef yapacak. Atina’nın bu çerçevede, Türkiye’yi hedef alan 16 yalan haritayı da muhataplarına sunacağı değerlendiriliyor.

ALMANYA’YI ARKASINA ALACAK

Yunanistan’ın provokasyon takvimi 9 Haziran’da Atina’yı ziyaret edecek Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile başlayacak. Miçotakis yönetimi 10 Haziran Selanik’te ev sahipliği yapacağı AB-Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ortak Zirvesi’nde, Türkiye karşıtı ajandasını gündeme getirecek. Yunan Başbakanı Miçotakis’in zirveye katılımı beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan da zirve nezdinde Türkiye’ye karşı destek isteyeceği belirtildi.

BALKAN ÜLKELERİ HEDEFTE

Almanya’nın desteğini alan Atina yönetiminin esas hedefinin ise Selanik’teki zirveye katılacak altı Balkan ülkesi olduğu değerlendiriliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi hedef alan gerilim politikasında dozajın arttığı günlerde bir Balkan turuna çıkmıştı. Miçotakis yönetiminin, provokatif adımlarla Türkiye’nin Balkanlar üzerindeki siyasi etkisini kırmaya amaçlandığı değerlendiriliyor.

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AB VE NATO ZİRVELERİ SIRADA

Yunan yönetimi son olarak Haziran’ın son haftası düzenlenecek iki kritik uluslararası zirveyi yalanları için bir platforma dönüştürecek. İlk olarak 23-24 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye aleyhtarı çizginin bayraktarlığını yapacak olan Miçotakis yönetimi, 28-30 Haziran’da Madrid’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ni de provokasyonlarına alet edecek. Yunan medyası Başbakan Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi’ne özel önem verdiğini yazdı.

16 YALAN HARİTA

Yunanistan’ın, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde, Türkiye’ye karşı 16 yalan haritayı kapsayan yeni bir propaganda kampanyası başlattığı ortaya çıkmıştı. Bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan’ın yurt dışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderilmiş ve Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde “Türk saldırganlığını” göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildiği ortaya çıkmıştı.

Türk İHA’larına karşı arayışta

Yunanistan’ın, Ege Adaları’na, Türkiye’nin İnsansız Hava Araçlarını (İHA) bloke edecek bir sistemi yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü. “Real News” gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye’ye ait İHA’ların Ege’deki varlığı Yunan Silahlı Kuvvetleri’ni harekete geçirdi. Yunanistan’ın temin ettiği anti-drone sistemleri 2022 yazında, “Yunanistan FIR hattını (Uçuş Bilgi Bölgesi)” korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz’in bir kısmına yerleştirilecek. “Yunan FIR hattına” girecek İHA’ları tespit edecek sistem, elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olacak. Yunanistan Hava Kuvvetleri de ABD’den “MQ-9” tipi İHA almak için harekete geçiyor. İlgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet “MQ-9” tipi İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon avro ödenmesi öngörülüyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros’un da ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail’den edindiği iki “Heron” tipi İHA’ya üç tane daha ekleme talebini görüşmek üzere bu hafta içinde İsrail’i ziyaret etmesi planlanıyor.

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