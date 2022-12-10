ATTSO Başkanı Bilal Kara: Arnavutluk Türkiye'nin en büyük ortaklarından biri haline geldi

Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) toplantısı, yoğun bir katılımla Tiran'da gerçekleşti.

Tiran'da düzenlenen toplantıya, Kaymakcı'nın yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ATTSO Başkanı Bilal Kara, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile Arnavut ve Türk iş adamları katıldı.

"BİRÇOK TÜRK YATIRIMCI ARNAVUTLUK'A YATIRIM YAPMAK İÇİN GELMİŞ DURUMDA"

ATTSO Başkanı Bilal Kara başında bulunduğu kurumun, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti.

Kara, "Arnavutluk ve Türkiye arasında yüzyıllara dayanan ve günümüzde devam eden güçlü bir ilişki mevcut. Arnavutluk Türkiye'nin en büyük ortaklarından biri haline geldi ve birçok Türk yatırımcı Arnavutluk'a yatırım yapmak için gelmiş durumda." dedi.

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Bilal Kara, iki ülke arasında ticaret köprüsü olarak nitelendirdiği ATTSO'nun, ikili ticaret, karşılıklı yatırım ve istihdamın artırılması noktasında faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da toplantıda açıklamalarda bulundu. Kaymakcı, buradaki konuşmasında, Türkler ve Arnavutlar arasında çok yakın bağların olduğunu ifade etti. Kaymakcı, "ATTSO'nun mevcudiyeti, Türk ve Arnavut iş adamlarının birbiriyle bağlanabileceğinin açık göstergesidir. Çünkü onlar birçok şeyi paylaşıyor ve aynı iş yapma şekline sahip. Türkler, Arnavutluk'ta çalışmak ve Arnavutluk'a yardım etmek istiyor." diye konuştu.

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