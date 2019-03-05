Dünya Avrupa 2 Dünya Savaşından bu yana bu kadar sorun yaşamadı
AVRUPA

Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar sorun yaşamadı

Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar sorun yaşamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde "Avrupa'nın rönesansı için" adlı bir mektup yayımladı.

Haber Merkezi AA
ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde "Avrupa'nın rönesansı" için bir dizi çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

  • Macron, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimleri dolayısıyla 24 dilde "Avrupa'nın rönesansı için" adlı bir mektup yayımladı.

Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar sorun yaşamadığını ifade eden Macron, Brexit'in Avrupa'nın yaşadığı krizin sembolü olduğunu bildirdi.

Macron, Avrupalıların demokratik özgürlüğünün önemine işaret ederek, Avrupa'daki seçimleri, siber saldırılara ve manipülasyonlara karşı korumak için Avrupa Birliği (AB) üyesi her ülkeye Avrupalı uzmanları sağlayacak Avrupa Demokrasileri Koruma Ajansı'nın kurulmasını önerdi.

Bu çerçevede Avrupalı siyasi partilere yabancı güçlerin sağladığı finansmanın yasaklanması gerektiğini vurgulayan Macron, internetteki kin ve şiddet içeren bilgilerin ve konuşmaların da yasalar çerçevesinde engellenmesi ve yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

Savunma ve güvenlik konusu

Macron, Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesinin önemli olduğunu, bölgeye katılamak isteyen ülkelerin sınırları ciddi şekilde kontrol etmesi ve Avrupa ile aynı iltica politikasına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, kurulacak Avrupa İç Güvenlik Konseyi'nin himayesinde AB üyesi ülkelerin ortak sınır polisi ve iltica ofisi konusunda katkıda bulunması gerektiğini aktaran Macron, aynı hassasiyetin savunma konusunda gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Macron, NATO ve Avrupalı müttefiklerle savunma ve güvenlik konusunda yükümlülüklerini ortaya koyacak bir anlaşma yapılması gerektiğini bildirdi.

Macron, iklim değişikliği ile mücadele finansmanını sağlayacak Avrupa bankasının ve gıdaların sıkı kontrolünü yapacak bir mekanizmanın kurulmasını teklif etti.

REKLAM

Afrika ile yeni gelişmeler

AB'de inovasyonu finanse etmek için Avrupa İnovasyon Konseyinin kurulması ve bunun için ABD'ninkine benzer bir bütçe oluşturulması gerektiğini belirten Macron, bu konseyi kurarak teknolojideki eksiklikleri tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Macron, ayrıca Afrika ile yeni ilişkiler geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Bunlardan hareketle bir Avrupa rönesansı inşa etmeyi arzuladığına dikkati çeken Macron, milliyetçilerin halkların öfkesini kullanmasına izin veremeyeceklerini dile getirdi.

Macron, yıl sonuna kadar AB'de yapılması gereken tüm değişikliklerinin ele alınacağı geniş katımlı bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Avrupa'da İngiltere'nin yerini bulacağından emin olduğunu ifade eden Macron, Brexit'in herkese ders verdiğini belirtti.

Macron: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim
DÜNYA
Macron: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim

Sömürge merkezi Fransa: Ermenistan'a soykırım yapıldı
DÜNYA
Sömürge merkezi Fransa: Ermenistan'a soykırım yapıldı

Sarı yelekliler: Fransa yönetimi bize komplo kurdu
DÜNYA
Sarı yelekliler: Fransa yönetimi bize komplo kurdu
Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.
Türkiyeyi programdan çıkartmak istiyor

Türkiyeyi programdan çıkartmak istiyor

​Trump mektup gönderdi: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi var.
Vatan ödülü

Vatan ödülü

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

​Mardin'de tarihi mescidin kalıntıları bulundu.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.
3 ayda 120 bin lira kazandırdı

3 ayda 120 bin lira kazandırdı

​Amasya Belediyesi elektriğini sudan çıkarıyor.

PKKya para yolladığı ortaya çıktı

PKKya para yolladığı ortaya çıktı

​Hayır kurumu gibi toplayarak örgüte aktarmışlar.
Büyük birader Çin

Büyük birader Çin

​Çin hükümeti, halkını teknolojik anlamda 'yakın markaja' almış durumda.
Gaziantep’e Medeniyet Şehri

Gaziantep’e Medeniyet Şehri

​​Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
2 yılda 3 binterörist etkisiz

2 yılda 3 binterörist etkisiz

Bakan Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili konuştu.
Trabzonspor sonunu getiremedi

Trabzonspor sonunu getiremedi

​Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.
Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.