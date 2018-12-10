'Avrupa Baharı' yayılıyor: Almanya'da çalışanlar grevde

Grevle ilgili açıklama yapan EVG sendikası, eylemin şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğini duyurdu. Dört saatlik grev nedeniyle gün boyunca ülke çapında tüm demiryolu ulaşımının aksaması bekleniyor.

Demiryolu çalışanlarının büyük bir bölümünü temsil eden sendika, maaşlardaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemlerinin kaçınılmaz olacağı uyarısını yapmış, Noel döneminde toplu ulaşımda sorunlar yaşanacağı endişeleri de artmıştı.

Deutsche Bahn: Talep edilen zammı teklif ettik

EVG sendikası, maaşlarda yüzde 7 zam ve çalışma saatleri ile izin günlerinde de değişiklik talep ediyor. EVG'nin yanı sıra diğer sendikalarla da müzakereler yürüten Alman Demiryolları Deutsche Bahn ise iki kademede yüzde 5,1 ücret artışı ve tek seferlik 500 euroluk ikramiye teklif ediyor.

Almanya'da demir yolu tarihinin en uzun grevi

Sunulan teklifin yüzde 7'lik ücret artışına tekabül ettiğini belirten Deutsche Bahn, EVG'nin müzakere masasından ayrılmasını 'gereksiz yere gerilimi tırmandırma' olarak yorumladı.

Taraflar arasında devam eden pazarlıklar cumartesi günü sonuçsuz kalmıştı.

EVG sözcüsü, hangi bölgelerin grevden daha çok etkileneceği sorularını yanıtsız bıraktı.