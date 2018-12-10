Dünya Avrupa Baharı yayılıyor Almanyada çalışanlar grevde
AVRUPA

'Avrupa Baharı' yayılıyor: Almanya'da çalışanlar grevde

Almanya'da maaşlarının iyileştirilmesini talep eden demir yolu çalışanları greve gidiyor. 9 Saat boyunca toplu taşıma araçlarını çalıştırmayacaklarını söyleyen çalışanlar ülke genelinde 650 km'ye varan trafiğe yol açtı.

Diğer
Almanya genelindeki grev çoğu yerde hayatı felç etti
Almanya genelindeki grev çoğu yerde hayatı felç etti

Grevle ilgili açıklama yapan EVG sendikası, eylemin şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğini duyurdu. Dört saatlik grev nedeniyle gün boyunca ülke çapında tüm demiryolu ulaşımının aksaması bekleniyor.

Demiryolu çalışanlarının büyük bir bölümünü temsil eden sendika, maaşlardaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemlerinin kaçınılmaz olacağı uyarısını yapmış, Noel döneminde toplu ulaşımda sorunlar yaşanacağı endişeleri de artmıştı.

Deutsche Bahn: Talep edilen zammı teklif ettik

EVG sendikası, maaşlarda yüzde 7 zam ve çalışma saatleri ile izin günlerinde de değişiklik talep ediyor. EVG'nin yanı sıra diğer sendikalarla da müzakereler yürüten Alman Demiryolları Deutsche Bahn ise iki kademede yüzde 5,1 ücret artışı ve tek seferlik 500 euroluk ikramiye teklif ediyor.

Almanya'da demir yolu tarihinin en uzun grevi

Sunulan teklifin yüzde 7'lik ücret artışına tekabül ettiğini belirten Deutsche Bahn, EVG'nin müzakere masasından ayrılmasını 'gereksiz yere gerilimi tırmandırma' olarak yorumladı.

Taraflar arasında devam eden pazarlıklar cumartesi günü sonuçsuz kalmıştı.

EVG sözcüsü, hangi bölgelerin grevden daha çok etkileneceği sorularını yanıtsız bıraktı.

/**/
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.
Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

ABD'li Senatör: Biz olmasak bir haftada Farsça konuşurlar.
Yargıya gidemeyecekler

Yargıya gidemeyecekler

Sözleşmelerindeki 'uçak' maddesi de otobüs kararını etkilemiyor.
18. sırada bitirebilir

18. sırada bitirebilir

​Fernabahçe taraftarını kahreden hesap kitap.
Kamu borcunu erittik

Kamu borcunu erittik

Bakan Albayrak 2019 bütçesini açıkladı.
İlginç sınır: Tel yok kapı var

İlginç sınır: Tel yok kapı var

Bu kasaba dünyanın birçok yerinden farklı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Göstericilerin örgütlendiği mecralara ateş püskürdü.

Avrupa Baharı

Avrupa Baharı

Facebook, Gezi'de izin verdiği paylaşımları Paris'te engelliyor.
Türkiye silah satışında atağa geçti

Türkiye silah satışında atağa geçti

​Uluslararası kuruluş açıkladı: 2017'de yüzde 24 arttı.
İzmir'de grev: Hayat durdu

İzmir'de grev: Hayat durdu

​İstedikleri zammı alamayan İZBAN çalışanları grevde.
FETÖ'den gözaltında

FETÖ'den gözaltında

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.
Eserinizle gurur duyun

Eserinizle gurur duyun

​F.Bahçeli eski yöneticiden Ali Koç'a tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.