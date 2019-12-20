Avrupa Birliği: Brexit'in ardından geleceğe odaklanmak istiyoruz

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, İngiltere parlamentosunda bugün onaylanması öngörülen Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Mamer, "İngiltere'de son seçimlerin getirdiği 'açıklığı' memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki süreci başlatmak için ayrılık anlaşmasının hem İngiltere hem de AB'de bir an önce onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu toplandı

İngiltere'de parlamento, Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı ayrılık anlaşması ve bununla ilgili düzenlemeleri iç hukuka aktarmayı düzenleyen tasarıyı görüşmek üzere toplandı.

12 Aralık'taki seçimden zaferle çıkan ve 650 üyeli parlamentoda 365 sandalyeyle çoğunluğu elde eden İngiltere Başbakanı Johnson'un, daha önceki girişimlerinin aksine herhangi bir sorunla karşılaşmadan ilgili tasarıyı geçirmesi bekleniyor.

Oylamanın bugün TSİ 17.30 yapılması bekleniyor. Kabulü durumunda ilgili komitelerde ve Lordlar Kamarası'nda görüşülecek olan tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşacak. Sürecin 9 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor.

OYNAT 00:00 Brexit toplantısında ilginç anlar Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Brexit için önemli bir uzlaşının çıkması nedeniyle liderlerin mutluluğu basın toplantısına yansıdı.





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