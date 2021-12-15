Avrupa Birliği çevreye karşı işlenen suçlara sert cezalar uygulayacak

Avrupa Birliği, çevreye yönelik bazı yeni suçlar tanımlayacak. Çevresel suçların ceza hukukundaki mevcut tanımları netleştirilecek.

Yasa dışı kereste ticareti, gemi geri dönüşümü veya su kullanımı gibi çeşitli yeni AB çevre suçları belirlenecek. Bu suçlara karşı AB ülkelerinde uygulanacak asgari cezalar tespit edilecek.

Çevreyle ilgili bir suçun herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olması halinde üye ülkeler, sorumlulara en az 10 yıl hapis cezası uygulayacak.

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Bazı çevre suçlarına karşı doğanın restorasyonu, kamu finansmanına ve ihalelerine erişim yasağı ile idari izinlerin iptali gibi yeni cezalar getirilecek.

Ayrıca, ülkeler arasında iş birliği artırılarak sınır ötesi çevre suçlarının soruşturulması ve takibi daha etkili hale getirilecek.

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Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

OYNAT 00:35 Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği Afganistan'da temsilciliklerini tekrar açabilmek için bizden yardım istiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin, Afganistan'da büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesiyiz. Avrupa Birliği dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarf ediyor bizden de yardım istiyor.' dedi. BiP'te paylaş

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