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Dünya Avrupa Birliği İsrailin saldırılarından endişeli Bu eylemler uluslararası insani hukuka göre yasa dışıdır
AVRUPA

Avrupa Birliği İsrail'in saldırılarından endişeli: Bu eylemler uluslararası insani hukuka göre yasa dışıdır

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından "son çatışmalar ve şiddet olaylarından" büyük endişe duyduklarını söyledi. Borrell açıklamasında, "Bu eylemler uluslararası insani hukuka göre yasa dışıdır." dedi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği İsrailin saldırılarından endişeli: Bu eylemler uluslararası insani hukuka göre yasa dışıdır
İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Filistin'de seçimlerin ertelenmesi kararını ve son günlerde sahada meydana gelen olayları da görüştüklerini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"Çok hassas bir dönemdeyiz. Bu sabah Harem-i Şerif'te olanlar dahil son çatışmalar ve şiddet olaylarından çok endişeliyiz. Tüm taraflar kutsal mekanların statükosunu korumalı ve buna saygı göstermeli. Herkesin aşırıcılara karşı harekete geçmesi gerekli. Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'teki diğer yerlerde Filistinlilerin evlerinden çıkarılması ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu eylemler uluslararası insani hukuka göre yasa dışıdır. Bunlar sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz."

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AB bakanları Batı Balkanları görüştü

Toplantıda Batı Balkanlar’ı da görüştüklerini belirten Borrell, bölgenin AB için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Borrell, bakanların Balkan ülkelerinde reformların hız kazanmasına yönelik görüşlerini teyit ettiklerini, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın katılım sürecini ilerletmeleri gerektiğini, iki ülkenin katılım sürecini ayırma niyetleri bulunmadığını ifade etti.

Borrell, Sırbistan ve Karadağ’ın AB entegrasyonunun ileri taşınması gerektiğini, Kosova için vize serbestisi konusunda ilerlemeye ihtiyaç duyduklarını ve bunu üye ülkelerden istediklerini dile getirdi.

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Belgrad-Priştina Diyaloğu'nun devam etmesini beklediklerini aktaran Borrell, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini vurguladı.

Borrell, toplantıda ayrıca Lübnan’daki durumu ele aldıklarını, Belarus’un da gündeme geldiğini söyledi.

Belarus'ta yönetimin bu ülkede yaşayan Polonya kökenlileri hedef aldığını belirten Borrell, Belarus'a yeni bir yaptırım paketi üzerinde konuştuklarını, bunun AB liderlerince onaylanmasını beklediğini söyledi.

Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının ayrıca ABD ile ilişkilerin yeni yönetimin iş başına gelmesinden sonra nasıl geliştirileceğini ele aldıklarını, Rusya-AB ilişkilerini, İran nükleer anlaşmasına ABD'nin geri dönüşü konusunda Viyana'da yürütülen müzakereleri görüştüklerini de aktardı.

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