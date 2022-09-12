Dünya Avrupa Birliği Romanyanın emisyon maliyetini düşürme programını onayladı
AVRUPA

Avrupa Birliği Romanya'nın emisyon maliyetini düşürme programını onayladı

Avrupa Birliği, Romanya'nın, yoğun enerji kullanan şirketlerin emisyon maliyetlerini düşürmek için hazırladığı 1,5 milyar avroluk destek programına onay verdi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Romanyanın emisyon maliyetini düşürme programını onayladı
Arşiv.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, onaylanan toplam 1,5 milyar avro bütçeli planla Romanya'daki şirketlerin 2021-2030 yıllarında Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında ortaya çıkan yüksek elektrik faturalarının bir kısmının karşılanacağı belirtildi.

Söz konusu önlemin, Romanya'daki şirketlerin üretimlerini daha yumuşak iklim politikasına sahip ülkelere kaydırmasını önleyeceğine işaret edilen açıklamada, belirlenen yoğun enerji kullanan sektörlerdeki şirketlere dolaylı emisyon maliyetlerinin yüzde 75'ine kadar ödeme sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, programın enerji yoğun şirketlerin yüksek elektrik maliyetleri ile mücadelelerini desteklemek için gerekli olduğu ve AB kurallarına uygun bulunduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanında bulunuyor.

Üye ülkeler, kamu desteklerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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