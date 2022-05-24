Dünya Avrupa Birliği Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak
AVRUPA

Avrupa Birliği Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Ukrayna'dan ithal edilecek bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeye onay verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak
Arşiv

AB Konseyi, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan geçici ticaret serbestleştirmesi düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Söz konusu uygulama, sanayi, tarım ürünleri ve işlenmiş gıdalar ile çelik ithalatına yönelik anti-damping vergilerini de kapsayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından geçen hafta onaylanan söz konusu düzenleme, resmen imzalanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

"Ukrayna AB'ye girecek mi?" sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu!
ÖZGÜN
"Ukrayna AB'ye girecek mi?" sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu!

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda
DÜNYA
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda

Avrupa Birliği Ukrayna'ya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarmaya karar verdi
DÜNYA
Avrupa Birliği Ukrayna'ya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarmaya karar verdi
Her yer kızıla büründü

Her yer kızıla büründü

​Astım ve kronik hastalar için tehlike saçıyor.
Gaziantepte 10 plajlarda 200 TL

Gaziantep'te 10 plajlarda 200 TL

Lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi.
Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

İstanbul'da eylem hazırlığı yapıyordu.

1974'ten sonra tekrar görüldü.

​Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte ayrıntılar.

​'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolcusu olmak istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.