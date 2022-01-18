Dünya Avrupa Birliğiden Rusya uyarısı Batıyı bölmek için uğraşıyor
AVRUPA

Avrupa Birliği'den Rusya uyarısı: Batı'yı bölmek için uğraşıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde AB'ye teklif götürmemesinin ABD ve AB'yi ayırmayı amaçladığını, ancak Birliği ilgilendiren konularda taraf olmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa Birliğiden Rusya uyarısı: Batıyı bölmek için uğraşıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin

Avrupa Parlamentosunun Dış İlişkiler ile Güvenlik ve Savunma Komiteleri, Ukrayna’nın doğusu ve Rusya ile sınırda süren krize ilişkin olağanüstü ortak toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Borrell, Ukrayna sınırında 100 bin civarında Rus askerinin konuşlandırılmasının ardından ortaya çıkan gerginlik ve Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu Avrupa'daki güvenlik garantileri gibi konuların görüşüldüğü müzakerelere değindi.

Borrell, bazı çevrelerin Rusya'nın AB ile masaya oturmamasını "AB'nin başarısızlığı" olarak değerlendirdiğini dile getirdi ve "Müzakereler sürerse, ki uzun ömürlü olacağa benzemiyor, masada bizi etkileyen teklifler olursa mutlaka taraf olmalıyız." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Yüksek Temsilci, "Müzakerelerin parçası olmamızın Rusya tarafından kesinlikle istenmeyişinin nedeni açık. Batı duvarını bölmek, ABD ve AB'yi ayırmak, Rusya'nın çıkarına hizmet ediyor." değerlendirmesini yaptı.

10 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya görüşmesi, 12 Ocak'ta da Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapılmıştı.

AB Rusya'ya karşı önleyici tedbir almayacak

Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı "önleyici yaptırımlar" uygulamasını reddederek, tırmanma durumlarında hazırlıksız yakalanmamak ve gerek görüldüğünde uygulamaya koymak için yaptırım taslakları hazırladığının altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya karşı gerilimi azaltma çağrısı yapma ve krizi önleme modunda kalması gerektiğini belirten Borrell, aynı zamanda Ukrayna'ya karşı herhangi bir yeni saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Borrell, şimdiye dek Ukrayna hükümetinin doğrudan yardım istemediğini, ancak istemesi durumunda bunu sağlamak konusunda AB içerisinde görüş birliği olduğunu aktararak, 24 Ocak'ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında çeşitli tekliflerin değerlendirileceğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy ise geçen ay Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonrasında AB'nin Rusya'nın topraklarına muhtemel saldırısını beklemeden yaptırım uygulaması gerektiğini söylemişti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı serbest bırakma çağrısı

Öte yandan Borrell'in ofisinden 17 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada AB, Rusya'ya, tutuklanmasının 1. yıl dönümünde Rusya'ya Aleksey Navalnıy'ı serbest bırakma çağrısı yaptı.

Açıklamada "Rus makamlarına, daha fazla gecikme olmaksızın Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve yaşamına yönelik riskin niteliği ve boyutuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbire uyması için çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrail'den Abu Dabi'deki İHA saldırısına kınama
DÜNYA
İsrail'den Abu Dabi'deki İHA saldırısına kınama

Nahçıvan gaz hattına 185 milyon yatırım
EKONOMİ
Nahçıvan gaz hattına 185 milyon yatırım

Husiler BAE’yi vurdu: Körfezde gerilim
DÜNYA
Husiler BAE’yi vurdu: Körfezde gerilim

Cüzdana girecek zam belli oldu

Cüzdana girecek zam belli oldu

​Emekli ve memurun gözü bu haberde.
37 adreseeşzamanlı baskın

37 adrese
eşzamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli operasyon.
Dostluk taçlandı

TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği 522 deprem konutu törenle teslim edildi.
Batı'yı bölmek<br>için uğraşıyor

Batı'yı bölmek
için uğraşıyor

Avrupa Birliği'den dikkat çeken Rusya uyarısı.
Kayseri'de<br>korkutan deprem

Kayseri'de
korkutan deprem

Bölgede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.
Başkan söz verdi

Başkan söz verdi

​Çocuklar iş makinesinin önünü kesmişti.

​Türkiye'nin ilk cep uydusunu uzaya gönderen Grizu 263 takımı ülkenin gözbebeği oldu.
Yanan kamyonda<br>hayatını kaybetti

Yanan kamyonda
hayatını kaybetti

​Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza.
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Dünyanın en zengin 10 ismi pandemide daha da zengin oldu.

​Kendi maskesini dumandan etkilenen çocuğa veren kahraman itfaiyeci kalp krizi geçirdi.

​'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde Menderes'in hayatı sergileniyor.
Halkbank'ın talebi kabul edildi

Halkbank'ın talebi kabul edildi

​Bankanın ABD'de bir üst mahkemede yargılanma talebine onay çıktı.
Husiler BAE'yi vurdu

Husiler BAE'yi vurdu

​İHA ile stratejik noktalar hedef alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.