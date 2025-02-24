Avrupa Birliği'nden Rus varlıkları kararı: 'El konulması için yeterli destek yok'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi tüm ülkelerin Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulması fikrini desteklemediklerini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamada bulundu.
'Yeterli destek yok'
Kallas, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulabilmesi için tüm AB üyesi ülkelerin desteğinin gerektiğini vurgulayarak, “Bunun için yeterli destek yok. Mart ayında bir anlaşmaya varacağımız konusunda da iyimser değilim” dedi.
AB vergi mükelleflerinin savaşın bedelini ödememesi gerektiğini vurgulayan Kallas, bedelin Rusya tarafından ödenmesinin doğru olduğunu bildirdi.