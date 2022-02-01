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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi: Avrupa Türk İHA'larından ders çıkartmalı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’lara yönelik övgüler devam ediyor. Son olarak Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Türkiye'nin İHA diplomasisini konu alan bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Türk İHA'larının özelliklerine yer verilerek Avrupalıların gelişen Türk savunma sistemine yönelik ders çıkarması gerektiği vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi: Avrupa Türk İHAlarından ders çıkartmalı
Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü üzerine analizler yayımlanmaya devam ediyor.

Saffet Özdemir

Türkiye’nin gelişen askeri teknolojisi ve savunma gücüyle ilgili rapor ve yazılara bir yenisi eklendi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyinde "Türkiye'nin Drone Diplomasisi Avrupa İçin Ders Niteliğinde" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Dış politika aracı"

"Türkiye, insansız hava araçlarının nasıl güçlü bir dış politika varlığı olabileceğini gösterdi. Türk İHA'larının askeri yeteneklerine rağmen en önemli etkileri Türkiye'ye sağladıkları ekonomik fırsatlar ve siyasi kaldıraç olabilir. Etkinliği ve satın alınabilirliği sayesinde, Türk insansız hava araçları, tamamen askeri bir varlıktan ziyade Ankara'nın dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Avrupalılar bu stratejiye uyum sağlayacaklarsa, Türkiye'nin insansız hava araçlarından nasıl askeri ve diplomatik faydalar sağladığını anlamaları gerekiyor."

"Hem ucuz hem etkili"

"Türk İHA'ları hem ucuz hem de etkili. Bir TB2'nin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Amerikan yapımı bir MQ-9 Reaper ise 20 milyon dolar ve daha gelişmiş bir ABD yapımı Protector RG Mk 1 ya da Çin'in Wing Loong'u gibi diğer düşük maliyetli modellerin aksine, Türk İHA'ları Batılıların tüm yeteneklerini fiyatın çok altında sağlıyor. Dolayısıyla, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türkiye, daha önce ABD, İsrail ve Çin'in hakim olduğu bir sektörde önemli bir rol kazanıyor."

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

"Avrupa Birliği'nin İHA'lara karşı önlem alması gerekiyor"

"Türk İHA diplomasisinin büyümesi, Avrupa için askeri ve diplomatik dersler içeriyor. Avrupa Birliği ve üye devletlerin, insansız hava araçlarının jeopolitik ve ekonomik sonuçlarını belirlemesi gerekiyor. Avrupa devletleri bu teknolojiye daha fazla kaynak yatırmalı ve rakiplerinin sektöre hakim olmaya devam etmesine izin vermemeli."

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