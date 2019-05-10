Avrupa İran’ı sattı

Tahran’ın nükleer anlaşmada imzası bulunan ülkelerden 60 gün içinde çıkarlarını korumalarına yönelik çağrısına Avrupa ülkelerinden ret cevabı geldi. AB, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ortak açıklamasında, Tahran yönetimi “gerginliği tırmandırmakla” suçlandı ve “ültimatomun” kabul edilmez olduğu belirtildi.

ABD’nin İran’a yönelik maksimum baskı politikası her geçen gün sertleşirken, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından da Tahran’ı yarı yolda bırakan bir cevap geldi. Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’a nükleer anlaşmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü “ültimatomu” reddettiklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini, önceki gün, kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

TAHRAN’I SUÇLADILAR

Açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmaya yönelik beyanının büyük endişeyle karşılandığı kaydedilirken, İran’ın gerilimi tırmandırmakla suçlanması dikkat çekti. Tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, “İran’a, güçlü bir şekilde, şimdiye kadar yaptığı gibi nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesi yer aldı.

ABD’nin İran’a yönelik tekrar yaptırım kararının üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, İran’la yasal yollardan ticaret yapmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

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KIRMIZI ÇİZGİ BMGK

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise dün bir açıklamayla, nükleer anlaşma konusunun yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ele alınmasının İran’ın kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Arakçi, “Eğer 4+1 ülkeleri 60 gün içinde İran’ın nükleer meselesini BMGK’ye götürür ve geçmişteki yaptırımlar yeniden uygulanırsa, nükleer anlaşma tamamen ortadan kalkar. Bu durumda karşı taraf İran’ın kesin ve güçlü cevabını görecektir” ifadelerini kullandı. Arakçi, yaptırımların etkili olması halinde, İran’da bulunan Afgan mültecileri ülkeden çıkarmak zorunda kalacaklarını da belirtti.

Pompeo ziyaretini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Avrupa temaslarını ikinci kez erteleyerek Washington’a dönme kararı aldı. Pompeo, Almanya ziyaretini kesip Bağdad’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra Londra’ya geçmişti. Londra’dan Grönland’a geçmesi beklenen Pompeo’nun ziyaretini erteleyerek, Washington’da bulunması gerektiğini belirterek ABD başkentine geçti. Pompeo’nun program değişiminde, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili ültimatomunun ve ardından yaşanan gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

CENTCOM’dan tehdit

ABD’den de İran’a yönelik tehdit minvalinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Washington’da bir düşünce kuruluşunun toplantısına katılan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Kenneth McKenzie’nin, “İran rejimi ile bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı koyacak şekilde Orta Doğu’da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var” tehdidinde bulunması dikkat çekti. ABD’nin hafta sonu Ortadoğu’ya Abraham Lincoln uçak gemisi ve 4 bombardıman uçağını sevk etmesine de değinen McKenzie, bu sevkiyatın, ABD’nin küresel savaş düzeninde stratejik kuvvetlerin başarılı bir şekilde ve kısa bir süre içinde bölgeler arasında hareket etme kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Öte yandan ABD’nin amfibik saldırı gemisi USS Kearsarge’ın da Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Basra Körfezi’ne girdiği ortaya çıktı. Basra Körfezine gönderilen ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün de hareket halinde olduğu belirtiliyor.

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Putin Güvenlik Konseyi’ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı ile ilgili olarak Güvenlik Konseyi'ni acil topladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Konsey üyeleri ile Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını durdurma kararı almasını görüştü. Görüşmede, gerilimin tırmandığı Ortadoğu'daki son duruma da değinildiği ifade edildi.

DÜNYA AB'den İran'a tepki