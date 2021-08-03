Dünya Avrupa kavruluyor Son 30 yılın en sıcak yazı
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Avrupa kavruluyor: Son 30 yılın en sıcak yazı

Başta Yunanistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere Güney Avrupa ve Balkanlar sıcak havalarla mücadele ediyor. Yunanistan’da son 30 yılın en yüksek sıcaklıkları kaydedilirken, termometreler 45 dereceye dayandı. Kuzey Makedonya'da ise hamilelerin ve hastalığı olan çalışanların sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Avrupa kavruluyor: Son 30 yılın en sıcak yazı
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Güney Avrupa ve Balkanlar rekor sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Başta Yunanistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere birçok ülkede yüksek sıcaklıklar kaydedilirken, sıcak hava dalgasının bu hafta başında zirve yapması beklendiği belirtildi. NTV'nin haberine göre; Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis, "1987'den bu yana en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız" derken, yetkililerin durumla başa çıkmak için "mümkün olan her şeyi" yaptığını da sözlerine ekledi.

  • Miçotakis, elektrik sağlayıcılarıyla görüştüğünü ve şiddetli sıcaklığın elektrik şebekesini zorladığı konusunda uyardı. Başbakan, Yunanlılardan öğleden sonra ve gece boyunca elektrik tüketimlerini sınırlamalarını istedi.

Yunanistan'da termometreler 45 dereceyi gördü

Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunanistan genelinde 2019'da meydana gelen 953 yangına kıyasla Temmuz ayında bin 584 yangın çıktığını, sadece son 24 saatte ise 116 yeni yangın meydana geldiğini söyledi. Hardalias, "Artık iklim değişikliğinden değil, bir iklim tehdidinden bahsediyoruz" dedi. Yunanistan’da Meteoroloji, Pazartesi ve Salı günleri için adalarda 40 ila 42, anakarada 41 ila 43, Mora ve Tesalya'da ise 44 ila 45 santigrat derece sıcaklık olacağını açıklarken Yunan meteoroloji servisleri, Atina'da sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşarak en yüksek 43, en düşük ise 31 santigrat derece olacağını bildirdi.

  • Ülkede sağlık sorunları olan işçilerin izin almasına izin verilirken, uzun süredir kullanılmayan kömürle çalışan elektrik sinyalleri yaygın klima kullanımı nedeniyle ulusal şebekeyi desteklemek amacıyla faaliyete sokuldu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis elektrik şebekesi operatörüne yaptığı ziyarette, halkı elektrik kesintisi riskini azaltmak için fırın, çamaşır makinesi ve diğer enerji gerektiren cihazları gündüz kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.

Sebebi iklim değişikliği

Kuzey Makedonya’da da sıcak havanın etkileri artarak devam ediyor. Yunanistan’a komşu Gevgeli kasabasında sıcaklığın 45 santigrat dereceye yükseleceği aktarılırken bölgede geçtiğimiz gün 44.1 santigrat derece sıcaklık ölçüldü. Kuzey Makedonya, yüksek sıcaklıklar nedeniyle hamilelerin ve hastalığı olan çalışanların sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı. Bristol Üniversitesi'nde iklim bilimi profesörü olan Dann Mitchell, güneydoğu Avrupa'daki sıcak hava dalgasının “hiç de beklenmedik olmadığını ve insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle büyük olasılıkla arttığını” söyledi.

Mitchell, verdiği demeçte, "Dünya çapındaki aşırı sıcaklık olaylarının sayısı her yıl artıyor. Rekor olarak kaydedilen en sıcak 10 yıl 2005 yılından bu yana kaydedildi" dedi.

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