Dünya Avrupa Komisyonu Ukraynalı inovasyon topluluğunu desteklemek için 20 milyon Euroluk bir destek programı başlatıldığını açıkladı
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Avrupa Komisyonu Ukraynalı inovasyon topluluğunu desteklemek için 20 milyon Euro’luk bir destek programı başlatıldığını açıkladı

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonun Ukraynalı inovasyon topluluğunu desteklemek için 20 milyon Euro’luk bir destek programı başlattığı belirtildi. Açıklamaya göre, 2022 Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) çalışma programında hedeflenen bir değişiklikle, program, en az 200 Ukraynalı derin teknoloji start-up’ının her birini 60 bin Euro’ya kadar destekleyecek.

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Haber Merkezi DHA
Avrupa Komisyonu Ukraynalı inovasyon topluluğunu desteklemek için 20 milyon Euro’luk bir destek programı başlatıldığını açıkladı
Arşiv.

EIC’nin, iş danışmanlığı hizmetleri ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirme gibi finansal olmayan destek de sunacağı ifade edilirken, bunun Ukraynalı yenilikçilerin Avrupa inovasyon ekosistemi ile etkileşime girme, yeni pazarlara girme ve Avrupa finansman araçlarından yararlanma kapasitesini de artıracağı belirtildi. 20 milyon Euro’luk desteğin, Ukraynalı inovasyon paydaşlarını destekleyen Avrupa çapında start-up dernekler ağı için başvuru çağrısı yoluyla dağıtılacağı ve Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) gibi ilgili AB girişimleriyle sinerji sağlanacağı açıklandı. Açıklamada, “23 Haziran’da açılacak olan başvuru çağrısı ile EIC, Ukraynalı teknoloji şirketlerinin iş sürekliliğini sağlamayı ve büyümelerini desteklemeyi hedefliyor” denildi.

'Bu ekonomik kapasiteyi korumak önemli'

Açıklamada, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel’in konuyla ilgili ifadelerine de yer verildi. Leyen, Ruslara karşı savaşırken, Ukrayna’nın ileriye bakmasının hayati önem taşıdığını ve ülkenin yenilikçi işletmeler için büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, “Bu ekonomik kapasiteyi korumak ve Ukraynalı teknoloji yenilikçilerinin büyümelerini ve Avrupa inovasyon ekosistemine daha fazla entegre olmalarını sağlamak çok önemlidir. Faaliyetlerini Avrupa pazarlarına ve ötesine genişletmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Gabriel de Rusya’nın işgalinden önce Ukrayna’nın bin 600’den fazla start-up ile canlı bir teknoloji start-up sahnesine sahip olduğunu belirterek, “Bu yeni eylem, bu ilerlemeyi korumayı, Avrupa inovasyon ekosistemiyle bağlantıları güçlendirmeyi ve Ukraynalı start-up'ların Ukrayna ekonomisini yeniden inşa etmek için kritik faktör haline gelmelerini sağlamayı amaçlıyor” dedi.

Öte yandan, 12 Ekim 2021’de AB-Ukrayna Zirvesi vesilesiyle imzalanan ve Ukrayna'yı Horizon Europe ve Euratom Araştırma ve Eğitim Programlarına bağlayan anlaşmanın Ukrayna’nın onayını takiben bugün yürürlüğe girdiği de açıklandı. Artık Avrupalı ve Ukraynalı araştırmacılar ve yenilikçilerin, üniversitelerin, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) de dahil olmak üzere işletmelerin, ortak hedeflere ulaşmak ve kritik zorlukların üstesinden gelmek için eşit şartlarda birlikte çalışmak için tüm fırsatlara sahip olduğu ifade edildi.

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