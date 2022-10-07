Avrupa Parlamentosu yeni tasarruf tedbirlerini açıkladı: Isıtma sistemleri haftanın 3 günü kapatılacak

Enerji krizi nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda yeni tasarruf tedbirleri alındı. AP'de, ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak, kaloriferler, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak ve tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak. Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek. Çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

2 MİLYON EUROLUK TASARRUF HEDEFİ

Avrupa Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon euroluk tasarruf yapmayı planlıyor. AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor. Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.