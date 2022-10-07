Dünya Avrupa Parlamentosu yeni tasarruf tedbirlerini açıkladı Isıtma sistemleri haftanın 3 günü kapatılacak
AVRUPA

Avrupa Parlamentosu yeni tasarruf tedbirlerini açıkladı: Isıtma sistemleri haftanın 3 günü kapatılacak

Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı enerji kısıtlamalarına karşı her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Avrupa Parlamentosu (AP), yeni enerji tasarruf tedbirlerini açıkladı. AP, tasarruf tedbirleri kapsamında ısıtma sistemini haftanın 3 günü çalıştırmayacak, kaloriferlerin ısısını düşürecek ve aydınlatmaları kapatacak.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
Avrupa Parlamentosu yeni tasarruf tedbirlerini açıkladı: Isıtma sistemleri haftanın 3 günü kapatılacak
Avrupa Parlamentosu

Enerji krizi nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda yeni tasarruf tedbirleri alındı. AP'de, ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak, kaloriferler, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak ve tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak. Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek. Çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

2 MİLYON EUROLUK TASARRUF HEDEFİ

Avrupa Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon euroluk tasarruf yapmayı planlıyor. AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor. Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.

Şehit oğlunaduygulandıran sürpriz

Şehit oğluna
duygulandıran sürpriz

Kapıda görünce çok şaşırdı: Mutluluğu gözlerine yansıdı.
Bin yıllık geçmişi var

Bin yıllık geçmişi var

Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Mansur Yavaştan suya yüzde 50 indirim kararına veto

​TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.

Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet.

Unesco Dünya Mirası listesinde: 500 yıllık.

Bakanlık bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.