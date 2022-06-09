Avrupa Parlamentosunda insanlık adına görüşme: Çin'in Uygurlara yaptığı suçtur

AP'nin Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumunda geçen ayın sonunda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki polis raporlarından basına sızdırılan dosya ve fotoğraflarla ilgili hazırlanan karar tasarısı görüşüldü.

Oturumda söz alan vekiller, tasarıda Çin'in eylemlerinin insanlığa karşı suç ve Uygurlara karşı soykırım riski taşıdığının ifade edileceğini bildirdi.

Vekiller, AB ve üye ülkelere vahşeti sona erdirmek ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli tüm adımları atma çağrısı yaptı.

Polis kayıtlarının Uygurların mağduriyetini her zamankinden fazla ortaya koyduğunu aktaran vekiller, "sözde eğitim merkezlerinde toplu keyfi gözaltılar, işkenceler, çocukların ebeveynlerinden zorla ayrılması, köle işçiliği ve dijital izleme sistemi gibi etnik, kültürel ve dini kimliği ortadan kaldırmaya yönelik baskıların" gözler önüne serildiğini kaydetti.

Tasarı Genel Kurulda 9 Haziran'da oylanacak. AP'nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

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Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor.

Çin'in tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin 24 Mayıs'ta polis kayıtlarıyla ilgili basına sızdırılan iddialara ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Bahsettiğiniz, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamaya yönelik çabalarının son örneğidir. Bunlar eski hilelerin tekrarından ibarettir. Dedikodu ve yalanları yayarak dünyanın vereceği hükmü gölgeleyemezler. Sincan'da istikrar ve refahın olduğu, orada yaşayanların da hayatlarından memnun ve mutlu olduğu gerçeğinin üzerini örtemezler." ifadelerini kullanmıştı.