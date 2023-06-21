Avrupa Politika Merkezi: Türkiye etkili bir aktör AB liderleri angaje olmak zorunda

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yeni bir döneme girdi.

Küresel ölçekte yapılan analizlerde, Ankara'nın bölgesinde gücünü daha da artıracağı, uluslararası meselelerde kilit rol üstlenmeyi sürdüreceği belirtiliyor.

Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi (EPC), Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğinden bahsetti.

Ankara-Brüksel hattındaki ilişkilerin uzun süredir sıkıntılı bir durumda olduğu ve hızlı çözümünün bulunmadığı anlatıldı.

"Erdoğan zorlu ortak ama Türkiye'ye angaje olmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlu bir ortak olduğu görüşü paylaşılan analizde şöyle denildi:

Ancak Türkiye'nin büyüklüğü ve giderek parçalanan bir dünyada artan jeostratejik önemi göz önüne alındığında, AB liderleri, (Türkiye'ye) angaje olmak zorunda.

Türkiye etkili bir aktör

Erdoğan yönetimindeki dış politikanın, "sert ve yumuşak güç ile esnek diplomasinin bir karışımı kullanılarak giderek daha özerk hale geldiği" vurgulandı.

Bunun yansıması olarak, "Türkiye, hem çevresinde hem de ötesinde giderek daha etkili bir aktör oldu." tespiti yapıldı.

Jeopolitik dengeleme siyaseti izliyor

Ankara'nın jeopolitik dengeleme siyaseti izlediği ifade edilerek şunlar aktarıldı:

Türkiye, Rusya'nın işgalini kınayarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemek üzere NATO müttefikleriyle omuz omuza durdu. Ukrayna'ya silahlar sağladı.

Diğer taraftan Rusya ile ticaretini sürdürmeye devam etti. İsveç'in NATO üyeliğine henüz yeşil ışık yakmış değil.

Erdoğan'ın göreve başlama törenine ilgiye dikkat çektiler

Ayrıca Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden yabancı liderin katıldığı, bunun da Türkiye'nin küresel ölçekteki etkisinin bir sonucu olduğunun altı çizildi.

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bulunduğu birçok AB liderinin de Erdoğan'ı seçim sonrası kutladığı, Scholz'un, Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği anımsatıldı.



