Dünya Avrupa sınırında insanlık dramı Ukraynalı mülteci saya 1 milyona ulaştı
AVRUPA

Avrupa sınırında insanlık dramı: Ukraynalı mülteci saya 1 milyona ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi tüm şiddetiyle sürerken BM, savaştan kaçan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Polonya 505 bin kişiyle en fazla mülteciye kucak açan ülke olurken Belarus sadece 357 kişi kabul etti. AB ise Ukrayna’ya 500 milyon euroluk insani yardım yapacağını duyurdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Avrupa sınırında insanlık dramı: Ukraynalı mülteci saya 1 milyona ulaştı
BM, savaştan kaçan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı.

Avrupa topraklarını seneler sonra kana bulayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 9. gün geride kaldı. Çatışmalarda binlerce kişi can verirken, Birleşmiş Milletler (BM) savaştan kaçıp civar ülkelere sığınan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. İnsani trajidenin her geçen gün büyüdüğüne işaret edilen rapora göre en fazla mülteciyi Polonya, en az mülteciyi ise Ukrayna’nın en uzun sınır komşusu Belarus kabul etti.

YARIM MİLYON POLONYA’YA

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna’daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı. Buna göre, 24 Şubat-2 Mart arasında Polonya’ya 505 bin 82, Macaristan’a 139 bin 686, Moldova’ya 97 bin 827, Slovakya’ya 72 bin 200, Romanya’ya 51 bin 261, Rusya’ya 47 bin 800, Belarus’a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.

AB’DEN 500 MİLYON EURO

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacaklarını açıkladı.

Ziyareti sırasında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, “Daha fazlası da gelecek” ifadesini kullandı. Von der Leyen, Ukrayna’nın AB üyelik başvurusu hakkında ise, “Önceliğimiz savaşı sonlan-dırmak” ifade-lerini kullandı.

Fransızlar Ukrayna’da sahipsiz kaldı

  • Fransız haftalık Le’point dergisinin haberine göre, Fransa’nın kendilerine sahip çıkmadığını düşünen Ukrayna’daki Fransızlar “terk edildikleri” şikayetinde bulundu. 8 yıldır Ukrayna’da yaşayan Fransız emekli pilot Marc Bazerbe dergiye verdiği demeçte, “İspanyollar, Çinliler, Amerikalılar, neredeyse tüm büyükelçilikler vatandaşlarının tahliyelerini organize etti. Ancak Fransa ‘yerlerinizden ayrılmayın’ sonrasında da ‘başınızın çaresine bakın’ demekle yetindi” dedi. Haberde, Fransa’nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins ve ekibinin eskort eşliğinde Ukrayna’yı terk ettiği hatırlatılarak Marc Bazerbe’nin, “Bize hareket etmememizi söylerken, kendileri toparlanıyorlardı.” ifadelerine yer verildi. Haberde 20 kadar Fransızın kendi imkanlarıyla yola çıkarak Moldova sınırını geçtiği, binden fazla Fransızın ise hala ülkede olduğu ifade edildi.

8 MİLYONA ULAŞABİLİR

BMMYK, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat’ta 96 bin kişinin de Rusya’ya geçtiğini bildirdi. BM de, Ukrayna’da durumun daha da tırmanması halinde 10 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısını yaptı.

BM: 660 bin Ukraynalı komşu ülkelere geçti
DÜNYA
BM: 660 bin Ukraynalı komşu ülkelere geçti

Ukrayna'dan kaçışta 6. gün: Mülteci sayısı 4 milyonu bulabilir
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Ukrayna'dan kaçanların hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu. Bu ülkeleri Slovakya, Moldova ve Yunanistan takip etti.
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Ukrayna'dan şimdiye kadar Polonya'ya 281 bin kişi geçti, Ukrayna'dan Macaristan'a geçiş yapan kişi sayısı da 84 bin 586'ya ulaştı.
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Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya gidenlerin sayısı 36 bin 398 olurken, Romanya hükümet sözcüsü Dan Carbunaru savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını açıkladı.
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Otobüslerle Romanya’nın farklı noktalarına gidecek savaş mağdurları, daha sonra çeşitli ülkelere dağılacak.<br><br>
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Slovakya İçişleri Bakanlığı da savaş nedeniyle Ukrayna'dan Slovakya'ya 25 bin 935 kişinin geçtiğini açıkladı.<br><br>
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100 Ukraynalı Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından karayolu ile Atina’ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan’da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.
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Rakamlarla Ukrayna'dan kaçışı gösteren grafik.
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Daha on binlerce kişinin evlerini terk ederek diğer ülkelere geçeceği belirtiliyor.<br><br>
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Kare kare Ukrayna'dan kaçış...
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Ukrayna'dan kaçışta 6. gün: Mülteci sayısı 4 milyonu bulabilir
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu 500 bini aşkın kişi kitleler halinde evlerini terk ederek ülkelerinden ayrıldı. 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, toplamda 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmin edilirken başta Polonya, Macaristan ve Romanya olmak üzere mültecilerin dramını gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte rakamlarla savaşın mülteci bilançosu ve fotoğraflarla sığınmacıların dramı...


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