Avrupa sınırında insanlık dramı: Ukraynalı mülteci saya 1 milyona ulaştı

Avrupa topraklarını seneler sonra kana bulayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 9. gün geride kaldı. Çatışmalarda binlerce kişi can verirken, Birleşmiş Milletler (BM) savaştan kaçıp civar ülkelere sığınan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. İnsani trajidenin her geçen gün büyüdüğüne işaret edilen rapora göre en fazla mülteciyi Polonya, en az mülteciyi ise Ukrayna’nın en uzun sınır komşusu Belarus kabul etti.

YARIM MİLYON POLONYA’YA

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna’daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı. Buna göre, 24 Şubat-2 Mart arasında Polonya’ya 505 bin 82, Macaristan’a 139 bin 686, Moldova’ya 97 bin 827, Slovakya’ya 72 bin 200, Romanya’ya 51 bin 261, Rusya’ya 47 bin 800, Belarus’a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.

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AB’DEN 500 MİLYON EURO

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacaklarını açıkladı.

Ziyareti sırasında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, “Daha fazlası da gelecek” ifadesini kullandı. Von der Leyen, Ukrayna’nın AB üyelik başvurusu hakkında ise, “Önceliğimiz savaşı sonlan-dırmak” ifade-lerini kullandı.

Fransızlar Ukrayna’da sahipsiz kaldı

Fransız haftalık Le’point dergisinin haberine göre, Fransa’nın kendilerine sahip çıkmadığını düşünen Ukrayna’daki Fransızlar “terk edildikleri” şikayetinde bulundu. 8 yıldır Ukrayna’da yaşayan Fransız emekli pilot Marc Bazerbe dergiye verdiği demeçte, “İspanyollar, Çinliler, Amerikalılar, neredeyse tüm büyükelçilikler vatandaşlarının tahliyelerini organize etti. Ancak Fransa ‘yerlerinizden ayrılmayın’ sonrasında da ‘başınızın çaresine bakın’ demekle yetindi” dedi. Haberde, Fransa’nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins ve ekibinin eskort eşliğinde Ukrayna’yı terk ettiği hatırlatılarak Marc Bazerbe’nin, “Bize hareket etmememizi söylerken, kendileri toparlanıyorlardı.” ifadelerine yer verildi. Haberde 20 kadar Fransızın kendi imkanlarıyla yola çıkarak Moldova sınırını geçtiği, binden fazla Fransızın ise hala ülkede olduğu ifade edildi.

8 MİLYONA ULAŞABİLİR

BMMYK, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat’ta 96 bin kişinin de Rusya’ya geçtiğini bildirdi. BM de, Ukrayna’da durumun daha da tırmanması halinde 10 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısını yaptı.

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DÜNYA BM: 660 bin Ukraynalı komşu ülkelere geçti