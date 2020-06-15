Avrupa ülkeleri birer birer sınırları açıyor

Avrupa'da koronavirüs sonrasında sınırlardaki kısıtlamalar kalkmaya başladı. Avrupa Komisyonu'nun sınırları açın çağrısına uyan ülkeler sınırları açmaya başladı. Pazartesi günü itibariyle Belçika, Hırvatistan, İsviçre ve Almanya sınırları açtı.

Çekya, 26 ülkeden karşılıklı seyahatlere herhangi bir kısıtlama olmadan bugünden itibaren izin veriyor ama Belçika, Portekiz, İsveç ve İngiltere'den ülkeye giriş hala yasak.

Yunanistan da sınırlarını açtı. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore'den de girişlere izin veriyor.

İtalya da 3 Haziran'da, Polonya da 13 Haziran'da sınırlarını açmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 21 Haziran'dan itibaren AB ülkelerinden serbest seyahate izin vereceklerini duyurdu. Ama Portekiz ile sınır 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Avusturya 16 Haziran'da seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. Ama Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'den ülkeye seyahat hala yasak.