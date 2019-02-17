Dünya Avrupa ülkeleri DEAŞlı teröristleri yargılasın
AMERİKA

Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın

ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak. Çok şey yaptık, çok (para) harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. DEAŞ'ın yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz.

Haber Merkezi AA
Trump, sosyal medyadan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yaptı.
Trump, sosyal medyadan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.

  • Trump, Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'lı teröristlerin beklenildiği gibi Avrupa'ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, "Çok şey yaptık, çok (para) harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. DEAŞ'ın yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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