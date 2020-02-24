Avrupa ülkesinde şoke eden Kovid-19 kararı: Belirsiz süreye kadar durduruldu Avusturya Federal Demiryolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi. Virüsün İtlaya'da şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi 24 Şubat 2020, 06:13 Son Güncelleme: 24 Şubat 2020, 06:39 AA