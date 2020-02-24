Dünya Avrupa ülkesinde şoke eden Kovid-19 kararı Belirsiz süreye kadar durduruldu
AVRUPA

Avrupa ülkesinde şoke eden Kovid-19 kararı: Belirsiz süreye kadar durduruldu

Avusturya Federal Demiryolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi. Virüsün İtlaya'da şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avusturya Federal Demiryolları'ndan (ÖBB) yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.

TRENİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

  • Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Kovid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA’ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

  • Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.

İTALYA'DAN KARARA TEPKİ

Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

  • İtalya’da cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, virüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.
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