Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: En güçlü orduyu kurabiliriz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki , ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Harris, Washington'ı ziyaret eden Morawiecki ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

"Batı medeniyetinin iki kutbuyuz"

Morawiecki, Varşova ve Washington'un Batı medeniyetinin iki kutbu olduğunu ifade ederek, dünyanın birçok bölgesinde birlikte çalışmaları gerektiği görüşünü paylaştı.

Ukrayna'ya verilen desteğin önemine değinen Morawiecki, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde olduğu gibi ABD'de de yükselen enflasyon ve enerji fiyatlarına işaret etti.

"Yeni bir Soğuk Savaş'ın habercisi"

"Rusya emperyalizminin yeniden dirilişi yeni bir Soğuk Savaş'ın habercisidir." diyen Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın desteklenmemesi durumunda küresel bir çatışma riski doğabileceğini dile getirdi.

"Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyoruz"

Ülkesinin, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmak istediğini belirterek, Polonya'nın savunma harcamalarındaki artışa işaret eden Morawiecki, şöyle konuştu:

Polonya, Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyor. Bu yüzden dünyanın en gelişmiş savunma sanayisi olan Amerikan endüstrisiyle iş birliği yapmak istiyoruz.

Güçlü bir transatlantik ittifakının önemini vurgulayan Morawiecki, Ukrayna'daki savaşın yalnızca Rus emperyalizminin sonunun başlangıcı değil, "Transatlantik Rönesansı'nın" da başlangıcı olduğuna inandığını aktardı.

Harris: Polonya değerli müttefik

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Polonya'nın, Ukrayna'ya verdiği destek, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapması ve NATO'nun doğu kanadının savunulmasındaki önemine değinen Harris, ABD ile Polonya arasında ilişkilerin güçlü olduğunu söyledi.

Harris, "Polonya değerli bir müttefik, ortak ve dost. (Polonya ile) ortak öncelik ve değerlere dayanan kalıcı bir ilişkimiz var." dedi.

Harris ve Morawiecki, ikili görüşmelerinde, askeri iş birliklerinin yanı sıra enerji, ekonomi ve siyasi ilişkileri de ele alacak.



