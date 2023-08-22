Avrupa'da akıl almaz karar: Cinsel saldırıya uğrayan kadın bir de üstüne para cezası ödeyecek

Milica Zivkoviç, Karadağ halkının kendisini desteklediğini ifade etti.
Dünya basını, Karadağ’da yaşayan Milica Zivkoviç isimli kadının başına gelenleri konuşuyor. Ülkenin kuzeyindeki Kolasin kasabasında yaşayan ve arkadaşıyla bir mekandan çıktıktan sonra eve dönen 24 yaşındaki genç kadın gece vakti bir adamın kendilerini takip ettiğini fark etti.
Bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam önce sözlü sonra da fiziksel olarak tacizde bulundu. Bu duruma öfkelenen Zivkoviç adamın üzerine çullandı.
Dört yıl boyunca kickboks eğitimi alan genç kadın, adamı dövdü. Olay kısa sürede büyüdükten sonra taraflar mahkemelik oldu.
'Çok fazla karşılık verdiği' gerekçesiyle suçlu bulundu
Hakim karşısına çıkan Zivkoviç burada hayatının şokunu yaşadı. Zivkoviç, adama “çok fazla karşılık verdiği” gerekçesiyle suçlu bulundu. Mahkeme, “öz savunmayı” abarttığı gerekçesiyle genç kadına yaklaşık kamu düzenini bozmaktan 80 euro para cezası verdi.
Saldırgan serbest
Gözaltına alınan saldırgan ise para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı. Cinsel saldırgana ise 370 euro para cezası kesildi.
- Genç kadına verilen para cezası ise insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.
Başbakan bile karara tepki gösterdi
'İnsanlar doğru olanı yaptığımı düşünüyor'
Zivkoviç, “Genelde insanların tepkileri çok pozitif. İnsanlar doğru olanı yaptığımı düşünüyor” dedi.