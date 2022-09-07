Avrupa’da büyük kış olacak: Gazprom reklamla açıkça tehdit etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batılı ülkelerle Moskova karşı karşıya gelirken, iki tarafın propaganda savaşı sürüyor. 24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya’ya yönelik birçok yaptırım kararı almıştı. Rusya’nın bu yaptırımlara karşı en büyük kozu ise doğal gaz oldu. 31 Ağustos itibarıyla Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklayan Rus enerji devi Gazprom, yeni reklam filmi ile AB ülkelerine “Bu kış donacaksınız” mesajı verdi. Kapanan boru hattının ardından şirket, soğuk bir kışın Avrupa’yı nasıl dondurarak yıkıma uğratacağını gösteren iki dakikalık tehditkar bir video yayınladı. Reklam filminin fonunda eski bir Rus şarkısı çalıyor. Şarkının sözleri arasında ise “Kış büyük olacak. Sadece alacakaranlık ve kar” gibi gözdağı içeren sözler yer alıyor. Reklam, ünlü televizyon dizisi Game of Thrones’un ilk bölümünde geçen meşhur “Winter is coming (Kış geliyor)” repliğini hatırlattı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, “Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni, Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardır” ifadesini kullanmış, ‘Yaptırım varsa gaz yok’ mesajı vermişti. Öte yandan Rusya’nın, Ukrayna’da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar euro (2 trilyon 865 milyar TL) kazandığı; bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasının, Rusya’nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladığı bildirildi.

İSVİÇRE’DE İSRAF EDENE HAPİS

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre’de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde, tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. İsviçre’nin Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda, doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Elektrikli sobalarının kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Haberde, hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı. Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, “Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek” ifadelerini kullandı.

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ALMANYA SANTRALLERİ BEKLETİYOR

Rus gazına en bağımlı Avrupa ülkesi Almanya da enerji krizi karşısında çözümü, iklim hedefleri çerçevesinde kapatacağını duyurduğu nükleer santrallere dönmekte buldu. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın olası enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2’sinin Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutulacağını duyurdu. Habeck, “Bu şekilde nükleer santrallerin beklemede tutulması ile en kötüsü olması durumunda harekete geçebileceğiz” dedi. Fransa’daki bakım için kapatılan nükleer santraller, Alpler ve Norveç’te hidroelektrik üretimini engelleyen kuraklık ve Ren nehrinde düşük su seviyesinden dolayı kömürde nakliye sorunları nedeniyle Avrupa’da bu kış elektrik şebekesinde sıkıntı olabileceğine işaret eden Alman Bakan, “Bütün bu riskler nedeniyle, komşu ülkelerde şebeke kesintileri olursa, kısa vadede elektrik şebekesini istikrara kavuşturacak yeterli santralin bulunduğuna tam emin olamayız” şeklinde konuştu.

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FRANSA ENERJİ TASARRUFUNA GİDİYOR

Fransa’da ise hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini ciddi şekilde azaltmaya hazırlanıyor. Le Parisien gazetesinin haberine göre, hükümet yetkilileri, ülkenin resmî demir yolu şirketi SNCF’ye büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. ‘Yukarıdan gelen talimatla şirket mensuplarının şoke oldukları’ kaydedilen haberde, bir şirket yetkilisinin, “Aslında ulaşım planı yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumda. Ne daha fazla ne daha az” açıklamasına yer verildi. Haberde ayrıca, Ulaştırma Bakanı Clement Beaune’un, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz taşımacılığı yapan şirketlere kış dönemi için tasarruf planlarını hazırlamaları için talimat gönderdiği de hatırlatıldı.