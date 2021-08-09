Dünya Avrupada çocukları için şifa bulamayan gurbetçi aileler akın akın Türkiyeye geliyor
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Avrupa'da çocukları için şifa bulamayan gurbetçi aileler akın akın Türkiye’ye geliyor

Avrupa’da yaşayan Türk aileler, otizm, gelişim geriliği ve benzeri teşhisler konulan çocukları için Türkiye’ye geliyor. Avrupa ülkelerinde özel eğitimin yetersizliği sebebi ile Türkiye’ye gelen aileler, çocuklarının gelişiminin mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Avrupada çocukları için şifa bulamayan gurbetçi aileler akın akın Türkiye’ye geliyor
Gurbetçi aileler, çocuklarının gelişiminin mutluluğunu yaşıyor.

Avrupa’da otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan çocukları için çare bulamayan gurbetçi aileler, Türkiye'ye yöneliyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan aileler, sağlık politikaları ve çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarının iyi bir şekilde eğitim almasını sağlayamıyor. Bu sebeple Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda aile, Türkiye'nin yolunu tutuyor.

Yaptıkları araştırmalar neticesinde Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin yaşadıkları ülkeye göre daha gelişmiş olduğunu öğrenen aileler, bireysel eğitim, duyu bütünleme, oyun, at terapisi ve snoezelen terapi gibi yöntemlerle çok kısa sürede çocuklarının gelişim gösterdiklerini söyledi.

“Almanya’da aldığımız eğitim çok yeterli gelmedi bize”

Almanya’dan otizm teşhisi konulan torunu Deniz için Türkiye’ye gelen Hatice Güngör, “Çocuğumuza otizm teşhisi konuldu. Eğitim olarak bir şeyler yapılıyordu. Ama biz daha fazlasını yapalım istedik. Daha fazla eğitim görelim. Almanya’da aldığımız eğitim çok yeterli gelmedi bize. Sonra burayı duyduk. Kızım internet üzerinden araştırma yapıyordu. Buranın methini duydu, güzelliğini gördü. Doğal ortam olması benim çok hoşuma gitti. Etrafı resimlerde incelediğimde, gidip bir görelim dedim. Geldiğimizde de daha çok aile ortamı gördük. Temizlik işçisinden en üst düzey çalışanına kadar hepsi bir aile. Bu benim gönlümü çok rahat ettirdi. Kızımı çocukla birlikte yalnız bile gönderebilirim. Biz bayramın ikinci günü geldik” dedi.

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“Bizim oradaki eğitimler yetersiz olduğu için biz burayı tercih ettik”

Avusturya’da konuşmama gibi gelişim bozuklukları tespit edilen Eren'le birlikte Türkiye’ye gelen anne Leyla Çopar, “Eren konuşmuyordu. Bizim de bugün 6. günümüz. Haftaya da buradayız. Herkese tavsiye ederim. Avusturya’da haftanın sadece bir gün tedavisi vardı. Burada her gün, saatlerce eğitimler oluyor. Bizim oradaki eğitimler yetersiz olduğu için biz burayı tercih ettik” diye konuştu.

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“Çok büyük gelişim farkıyla karşılaştım”

Avusturya’da otizm teşhisi konulan yeğeni Bawer’in eğitimi için Türkiye’ye gelen Merdan Kaya, yaşadıkları ülkede bulamadıkları eğitimi Türkiye’de bulduklarını belirterek, “Bir buçuk ay boyunca ben yeğenimi görmemiştim. 1,5 hafta önce buraya gelince gördüm. Çok büyük gelişim farkıyla karşılaştım. 1,5 ay önceki yeğenimle şimdiki yeğenim arasında dağlar kadar fark var. Eskiden parka gitmek isterken hayır diyemezdik. Şimdi dinliyor. Yeğenim gitti, şimdi yeni bir yeğenim geldi gibi” diye konuştu.

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“Üçüncü kez geliyoruz”

Almanya’da yaşayan ve gelişim geriliği teşhisi konulan çocuğu Fatih için umudu Türkiye’de arayan anne Sabiha Yapar, “Oğlumun eğitimini yaşadığım ülkede yeteri kadarınca alamadık. Buraya 3. gelişimiz. Almanya’da aldığımız eğitim yetersiz. Buradan çok memnun kaldığımız için üçüncü kez geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çocuklarının eğitimi için Fransa'dan gelen Döndü ve Murat Solmaz çifti, Avusturya'dan gelen Zeynep Koyuncu ve Fatma Raim de yaşadıkları ülkelerde özel eğitimin yetersiz kaldığı için Türkiye'ye geldiklerini ve burada aldıkları eğitim sayesinde çocuklarında kısa sürede gelişim görmeye başladıklarını ifade etti.

Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
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Konuşma güçlüğü çeken ancak iç dünyasını sanata aktaran Remzi Yılmaz, en çok canavar ve örümcek çizmekten büyük keyif alıyor ve resim yapmayı çok seviyor.
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Genç ressamın abisi Tayfun Yılmaz, Remzi'nin seramik eğitimi aldığını belirterek, Remzi, Caner Yedikardeş'ten 3 yıldır seramik dersi alıyor.
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Bu çalışmada hocası Remzi'ye çok müdahale etmiyor. Fakat ona yardımcı oluyor. Bu şekilde Remzi doku yapmayı öğrendi. dedi.
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Abi Yılmaz, örümcek ağına benzeyen dalga yapısına benzer şekiller çizen ve kil ile yüz heykelleri yapan Remzi'nin çizimlerinin çok başarılı olduğuna inandığını ve bu çizimlerden marka yaratmak için ilk adımı Eylül 2015'de attığını belirterek, Remzi aslında çok güzel resimler yapıyor ve ileride çok iyi bir sanatçı olacağına eminim.
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Neden bir markası olmasın dedim. Biz Remzi'ye evde 'Remo' diyoruz. Marka çalışmamız da Remzi'nin yaptığı çizimleri cam ve porselenden bardak ve kadehlere işletip, sunuyoruz. ifadesinde bulundu.
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Remzi'nin kimliği de sanatçı ve tasarımcı adayı olması, biz bunu vurguluyoruz bu sergide aslında diyen Yılmaz, aynı zamanda birçok otizm derneği ve otizm orkestrası ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.
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Remzi Yılmaz'ın annesi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Yılmaz ise Remzi'ye hafif otizm teşhisi konduğunu, iletişim güçlüğü çektiğini, hiçbir zaman karamsar olmadıklarını ve tüm zorlukları aştıklarını ifade etti.
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Remzi'nin 28 Nisan'da ilk sergisini Bir Otistin Güncesi ismiyle Çağdaş Sanatlar Merkezinde açtığını ve serginin 7 Mayıs'a kadar sanatseverlerce gezilebileceğini belirten Yılmaz, bu sergi ile bir insanın sadece otizmli, engelli, kadın ve erkek olamayacağını, bireyin birden çok kimliği olduğuna dikkati çekti.
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Ailelerin herhangi bir engel olduğu zaman çocuklarında karamsarlığa kapıldıklarını belirten anne Yılmaz, oğlunu hiçbir zaman engelli gibi görmediğini, normal davrandığını, sorumluluklar verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Annesi ile gittiği misafirlikte sıkılarak resim çizmeye başlayan güzel sanatlar lisesi öğrencisi 16 yaşındaki otizmli Remzi Yılmaz, o gün başladığı resim tutkusunu 7 yıldır sürdürüyor.İki yaşında otizmli olduğu tespit edilen Yılmaz, resmin yanında 3,5 yıldır da kil ile üç boyutlu çalışmalar yaparak, hayalindeki kahramanları seramik ile hayata geçiriyor.


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