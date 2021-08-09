Avrupa'da çocukları için şifa bulamayan gurbetçi aileler akın akın Türkiye’ye geliyor

Avrupa’da otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan çocukları için çare bulamayan gurbetçi aileler, Türkiye'ye yöneliyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan aileler, sağlık politikaları ve çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarının iyi bir şekilde eğitim almasını sağlayamıyor. Bu sebeple Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda aile, Türkiye'nin yolunu tutuyor.

Yaptıkları araştırmalar neticesinde Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin yaşadıkları ülkeye göre daha gelişmiş olduğunu öğrenen aileler, bireysel eğitim, duyu bütünleme, oyun, at terapisi ve snoezelen terapi gibi yöntemlerle çok kısa sürede çocuklarının gelişim gösterdiklerini söyledi.

“Almanya’da aldığımız eğitim çok yeterli gelmedi bize”

Almanya’dan otizm teşhisi konulan torunu Deniz için Türkiye’ye gelen Hatice Güngör, “Çocuğumuza otizm teşhisi konuldu. Eğitim olarak bir şeyler yapılıyordu. Ama biz daha fazlasını yapalım istedik. Daha fazla eğitim görelim. Almanya’da aldığımız eğitim çok yeterli gelmedi bize. Sonra burayı duyduk. Kızım internet üzerinden araştırma yapıyordu. Buranın methini duydu, güzelliğini gördü. Doğal ortam olması benim çok hoşuma gitti. Etrafı resimlerde incelediğimde, gidip bir görelim dedim. Geldiğimizde de daha çok aile ortamı gördük. Temizlik işçisinden en üst düzey çalışanına kadar hepsi bir aile. Bu benim gönlümü çok rahat ettirdi. Kızımı çocukla birlikte yalnız bile gönderebilirim. Biz bayramın ikinci günü geldik” dedi.

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“Bizim oradaki eğitimler yetersiz olduğu için biz burayı tercih ettik”

Avusturya’da konuşmama gibi gelişim bozuklukları tespit edilen Eren'le birlikte Türkiye’ye gelen anne Leyla Çopar, “Eren konuşmuyordu. Bizim de bugün 6. günümüz. Haftaya da buradayız. Herkese tavsiye ederim. Avusturya’da haftanın sadece bir gün tedavisi vardı. Burada her gün, saatlerce eğitimler oluyor. Bizim oradaki eğitimler yetersiz olduğu için biz burayı tercih ettik” diye konuştu.

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“Çok büyük gelişim farkıyla karşılaştım”

Avusturya’da otizm teşhisi konulan yeğeni Bawer’in eğitimi için Türkiye’ye gelen Merdan Kaya, yaşadıkları ülkede bulamadıkları eğitimi Türkiye’de bulduklarını belirterek, “Bir buçuk ay boyunca ben yeğenimi görmemiştim. 1,5 hafta önce buraya gelince gördüm. Çok büyük gelişim farkıyla karşılaştım. 1,5 ay önceki yeğenimle şimdiki yeğenim arasında dağlar kadar fark var. Eskiden parka gitmek isterken hayır diyemezdik. Şimdi dinliyor. Yeğenim gitti, şimdi yeni bir yeğenim geldi gibi” diye konuştu.

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“Üçüncü kez geliyoruz”

Almanya’da yaşayan ve gelişim geriliği teşhisi konulan çocuğu Fatih için umudu Türkiye’de arayan anne Sabiha Yapar, “Oğlumun eğitimini yaşadığım ülkede yeteri kadarınca alamadık. Buraya 3. gelişimiz. Almanya’da aldığımız eğitim yetersiz. Buradan çok memnun kaldığımız için üçüncü kez geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çocuklarının eğitimi için Fransa'dan gelen Döndü ve Murat Solmaz çifti, Avusturya'dan gelen Zeynep Koyuncu ve Fatma Raim de yaşadıkları ülkelerde özel eğitimin yetersiz kaldığı için Türkiye'ye geldiklerini ve burada aldıkları eğitim sayesinde çocuklarında kısa sürede gelişim görmeye başladıklarını ifade etti.