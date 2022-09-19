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Avrupa’da derinleşen yoksulluk: Her beş Avrupalıdan biri risk altında

Önce koronavirüs salgını ve ardından Ukrayna’nın işgali sonrası Rusya ile yaşanan gerilim, Avrupa’nın refah düzeyini vurmuş durumda. Avrupa Birliği verilerine göre, her beş Avrupalıdan biri yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Avrupa’da derinleşen yoksulluk: Her beş Avrupalıdan biri risk altında
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Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, Avrupa büyük bir yoksulluk cenderesi altında. Üst üste yaşanan doğal felaketler ve politik krizler kıtada yaşayan insanları ekonomik olarak zor duruma sokmuş durumda. Artan enerji maliyetleri ve kırılan enflasyon rekorları birçok Avrupa ülkesinde insanların temel ihtiyaçlarına erişim noktasında bile problemlere yol açmış durumda. Birçok devlet organı çeşitli destek programlarıyla sorunu çözmeye çalışsa da artan yoksulluk rakamlara açıkça yansıyor.

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Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski AB Üye Devletleri arasında önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Verileri göre vatadanşlarının yüzde 34.4’ü yoksulluk riski altında yaşayan Romanya ilk sırada yer alırken onu yüzde 31.7 ile Bulgaristan ve yüzde 28.3 ile Yunanistan takip ediyor. Veriler toplam nüfusa orantılandığında ortaya çıkan tablo ise endişe veriyor. AB’de toplam nüfusun %21,7’sine eşdeğer olan, yoksulluk ve ekonomik sebeplerden dolayı sosyal dışlanma riski altında olduğu tahmin edilen 95,4 milyon insan yaşıyor.

KADINLAR VE GENÇLER ÖNE ÇIKIYOR

Kadınlar, genç yetişkinler, düşük eğitim düzeyine sahip kişiler ve işsizler, AB içinde yoksulluk bağlamında en yüksek risk barındıran gruplar olarak öne çıkıyor. Belçika’nın önemli eğitim kurumlarından Liege Üniversitesi’nden Profesör Damien Ernst, Avrupa ülkeleri için korkutan bir uyarıda bulunmuştu. Atlantico’ya demeç veren Ernst, yükselen enerji fiyatlarının AB’de kitlesel bir yoksullaşmaya yol açabileceğini ve bu kıştan sonra da durumun düzeleceğine dair bir işaret olmadığını söylemişti. Ernst, Belçika’da hanelerin elektrik ve ısıtma için yılda ortalama 10 bin euro ödeyeceklerini öne sürmüş, “Enerji krizi, 2008 mali krizinden ve 1970’lerin petrol şoklarından çok daha kötü olacak” diye uyarmıştı.

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