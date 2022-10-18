Dünya Avrupada enerji krizi dünyaca ünlü havai fişek gösterisini iptal ettirdi
AVRUPA

Avrupa'da enerji krizi dünyaca ünlü havai fişek gösterisini iptal ettirdi

Almanya'nın Köln kentinde her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter" isimli havai fişek gösterisinin, bu sene Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji krizine bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Avrupada enerji krizi dünyaca ünlü havai fişek gösterisini iptal ettirdi
Almanya'da 'Kölner Lichter' gösterisi bu yıl yapılamayacak.

Kölner Lichter Organize Komitesinden yapılan açıklamada, Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü, müzik eşliğindeki havai fişek gösterisinin, maliyetleri yönetmenin imkansız hale gelmesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri dolayısıyla ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle büyük bir finansman krizi oluştuğu belirtilen açıklamada, festivalin geleceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden izlemeye geliyorlardı

Her yıl geleneksel olarak müzik eşliğinde Ren Nehri'ndeki gemilerden atılan havai fişeklerle düzenlenen gösteriyi, Almanya'nın farklı şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 800 bin kişi izliyordu.

Tonlarca patlayıcının kullanıldığı gösteri, çevreciler tarafından doğal yaşamı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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