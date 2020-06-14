Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İtalya'da 44, Fransa'da 9 kişi hayatını kaybeti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 407'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 407 artışla 194 bin 625'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 869'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 881 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 67 gündür düşüyor. Salgın yüzünden son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 407 oldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısına ilişkin güncel rakam hakkında bilgi verilmedi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 41 bin 698'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 698'e çıktı. Vaka sayısı ise 1514 artarak 295 bin 889'a ulaştı.

Son 24 saatte 144 bin 865 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 772 bin 602 oldu. İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 34 bin 345'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

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Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1211'lik düşüşle 26.274'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 236 bin 989'a ulaştı. Son 24 saatte 338 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1505'lik artışla 176 bin 370'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 44 daha artarak 34 bin 345'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 220 olan sayı, bugün 209'a geriledi. İiÜlke genelinde bugüne kadar 4 milyon 620 bin 718 test yapıldı.