Avrupa'da kuzey güney çatlağı: Almanya lokomotif değil fren!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ortak tahvil (Korona tahvili) çıkarma taleplerini reddeden Almanya’yı eleştirdi. Giuseppe Conte, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Almanya’nın ortak tahvil konusundaki olumsuz tutumuna dikkati çekerek, ‘’Almanya’nın ticaret fazlası AB kurallarının öngördüğünden daha yüksek. Bu Alman ekonomisinin Avrupa’nın lokomotifi değil freni olduğu anlamına geliyor’’ ifadesini kullandı.

KORONA TAHVİLİ GÜNDEMDE

Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele etmede “Korona tahvili” çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu belirten Conte, bazı üye ülkelerin savunduğu Euro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizmasından (ESM) kaynak ayrılmasına ise çekimser yaklaştığını belirtti.

DOMİNO ETKİSİ UYARISI

Avrupa ekonomisinin birbirine bağlı ve iç içe olduğuna işaret eden Conti, ‘’2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük şoku yaşıyoruz. Bu yüzden Avrupa bu krize güncel bir cevap vermek zorunda. Bir ülkenin sorunları olduğunda bu domino etkisi yapabilir, bundan kesinlikle kaçınmalıyız. Avrupa Birliği’nin ortak tahvil ihracına burada ihtiyaç duyuluyor. Tüm ülkeler ancak bu şekilde bu krizin maliyetlerini eşit ve makul ölçüde karşılayabilir’’ değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:34 İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı. Scrocchi videoda, 'Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"YALNIZ BIRAKILDIK"

Koronavirüs salgınının başlangıcında İtalya’nın Avrupa içinde tartışmasız bir şekilde yalnız bırakıldığını savunan Conte, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in bu nedenle AB adına özür dilediğini hatırlattı. 27 AB üyesi ülke, corona virüs krizinin neden olduğu ekonomik zorluklarla mücadele için ortak tahvil çıkarılması kararını daha önce ertelemişti. İtalya ve İspanya, korona tahvillerinin acilen çıkarılmasını isterken Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler buna karşı geliyor.

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1,5 trilyon euroluk fon

Avrupa’da salgından ekonomisi İtalya ile birlikte en çok etkilenen İspanya Avrupa Birliği üyesi ülkelere yeni bir kurtarma fonu teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre daha önce yeni bir Marshall Planı’nın oluşturulmasını öne süren İspanyol hükümeti, Birliğe üye ülkelerden 1,5 trilyon euroluk bir fonun oluşturulmasını talep edecek. Hükümet içi bir belgeye atıfta bulunulan haberde, İspanya Başbakanı’ın Perşembe günü yapılacak zirve sırasında resmi bir teklifte bulunmayı planladığı bildirildi. Gazete, İspanyol hükümeti tarafından talep edilen fonun 27 ülkeden oluşan AB tarafından sağlanan sürekli borçla finanse edilmesi ve farklı ülkelere gönderilen nakitlerin borç olarak değil, transfer olarak kabul edilmesi öneriliyor.

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