Dünya Avrupada pilotlar greve gitti 200ün üzerinde uçuş iptal edildi 30 binden fazla yolcu etkilendi
AVRUPA

Avrupa'da pilotlar greve gitti: 200'ün üzerinde uçuş iptal edildi 30 binden fazla yolcu etkilendi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, pilotlarının 24 saatlik grevinin bugün gece yarısından itibaren başlaması nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal edilmek zorunda kaldı. Eurowings, Almanya'da 200'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 30 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00’de başladı ve saat 23.59’da kadar devam edecek.

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Haber Merkezi AA
​Avrupada pilotlar greve gitti: 200ün üzerinde uçuş iptal edildi 30 binden fazla yolcu etkilendi
Arşiv.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki olan Eurowings, grevin etkisini en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapıldığını duyurdu ve gecikmeler olabileceği konusunda müşterilerini uyardı. Şirket, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının mevcut durumunu internet üzerinden kontrol etmelerini istedi.

Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya’daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 120’den fazla ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 61 uçuş iptal edildi.

Sendika maaşlara zam istiyor

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, toplu ücret anlaşmasında onuncu tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings’da çalışan pilotlar için grev çağrısı yapmıştı.

Sendika, yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri karşısında maaş zammı talep ederken, pilotlar için uçuşlar arasında daha fazla dinlenme süresi ve azami çalışma saatlerinde bir azalma yapılmasını istiyor.

VC'nin talepleri, Almanya’da enflasyonun eylül ayında yüzde 10 ile neredeyse 72 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ortasında gelmesi de dikkati çekiyor.

Tatilciler hayal kırıklığına uğradı

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

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