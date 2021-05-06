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Dünya Avrupada savaş çanları Balıkçılık sorunu İngiltere ve Fransayı karşı karşıya getirdi
AVRUPA

Avrupa'da savaş çanları: Balıkçılık sorunu İngiltere ve Fransa'yı karşı karşıya getirdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, balıkçılık sorunu nedeniyle Fransa'yla sorun yaşayan Jersey Adası'na gönderdikleri Kraliyet Donanmasına ait 2 geminin durumu takip etmeyi sürdüreceğini belirterek, ülkesinin Jersey Adası'na "tam" desteğini yineledi. Savaş hazırlığına benzer adımların ardından İngiliz medyası da 'silah başına' manşetleri atmaya başladı. Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Avrupada savaş çanları: Balıkçılık sorunu İngiltere ve Fransayı karşı karşıya getirdi
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Johnson, Jersey Başbakanı John Le Fondre, Başbakan Yardımcısı Lyndon Farnham ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Johnson ve Le Fondre, Jersey kıyılarındaki Fransız balıkçı gemileriyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Johnson, ülkesinin Jersey'e "tam" desteğini yineleyerek, Ada'ya gönderilen Kraliyet Donanmasına ait 2 açık deniz devriye gemisinin, bölgedeki durumu takip için "ihtiyati tedbir" olarak kalacağını doğruladı.

AB'den İngiltere ve Fransa'ya itidal çağrısı

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık nedeniyle başlayan gerilimde taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

AB Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonela, İngiliz makamlarının, Jersey karasularında 1 Mayıs'tan itibaren 41 AB gemisine balıkçılık ruhsatı verdiğini anımsatarak, "İngiltere, bu lisanslara ilave koşullar getirdi. Bunun, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine uymadığı görüşündeyiz." şeklinde konuşmuştu.

Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.
Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

Fransa tehdit etmişti

Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

İngiliz hükümeti de dün Jersey Adası'na "ihtiyati tedbir" olarak iki donanma gemisi göndermişti.

Bunun üzerine Fransa, yaklaşık 50 Fransız balıkçının, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşullarını Jersey Adası'nda protesto ettiği, bu nedenle ada yakınlarına iki donanma gemisi gönderildiğini açıklamıştı.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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