Dünya Avrupada uçuş krizi büyüyor Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları iki günlük grev kararı aldı
AVRUPA

Avrupa'da uçuş krizi büyüyor: Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları iki günlük grev kararı aldı

Almanya hava yolu şirketi Lufthansa pilotları iki günlük grev kararı aldı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları, şirket ile Vereinigung Cockpit Sendikası arasında devam eden görüşmelerden istedikleri ücreti alamadıkları gerekçesiyle Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsayan iki günlük grev kararı aldıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Avrupada uçuş krizi büyüyor: Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları iki günlük grev kararı aldı
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Geçtiğimiz Cuma günü bir günlük grevin ardından, Lufthansa’dan ciddi bir teklif gelmediğini belirten Vereinigung Cockpit Sendikası Sözcüsü Matthias Baier, "Lufthansa’dan ciddi bir teklif varsa müzakere etmeye istekli olduğumuzu bildirdik. İlk grevimizin ardından herhangi bir olumlu teklif alamadık. Aldığımız grev kararı şirketten gelecek ciddi bir teklifle önlenebilirdi.

Pilotlarımızın ücretlerinde bu yıl için yüzde 5,5’lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanması talebimizi savunacağız" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen ilk grev nedeniyle hava yolu şirketinin tüm uçuşları iptal edilmişti. Şirket, 130 bin yolcu ile 800’den fazla uçuş iptal edilmesinin ardından 32 milyon euro zarar gördüğünü açıklamıştı. Pilotların taleplerinin Lufthansa’ya yıllık 900 milyon euro ek maliyet getireceğini, pilotların personel maliyetlerini yüzde 40 artıracağı belirtilerek, şirketin bu maliyetleri karşılayamayacakları duyurulmuştu.

Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
DÜNYA
Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor

Avrupa'da uçuş krizi: Grev nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı
FOTOĞRAF 7
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Personelin greve gitmesi, çalışan sayısındaki eksiklikle birleşince Avrupa'da kaos manzaraları ortaya çıktı.<br><br>Görevli eksikliği, kendini İngiltere'deki havalimanlarında hissettiriyor.<br><br>Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, bugün Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal etti.<br><br>Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor.
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İngiltere çıkışlı uçuşlara grev engeli<br>Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor.<br><br>Ayrıca İtalya'da, havalimanı trafik kontrol çalışanlarının grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi.
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Bantta yoğunluk oluşturan valizler kamerada<br>Son dakikada yaşanan iptaller nedeniyle binlerce kişi, havalimanları beklemek zorunda kaldı.<br><br>Manchester Havalimanı'nda bantta yoğunluk oluşturan valizler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.<br><br>Personel eksikliğinin de büyük ölçüde koronavirüs salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
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Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor.<br><br>İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.
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Fransa'da, Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.<br><br>Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar, enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.<br><br>Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.
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Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.<br><br>Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu.
Avrupa'da uçuş krizi: Grev nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı
Birçok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi, kıtadaki havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Avrupa'da yaşanan krizin perde arkası belli oldu.
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