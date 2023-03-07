|
Reklam
Reklam
Dünya

Avrupa'daki şirketleri dolandırdıkları iddiasıyla dört şüpheli tutuklandı

Avrupa ülkelerinde aktif olarak faaliyet gösteren yabancı şirketleri siber saldırılar düzenleyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. "Passolig Bilet Devri" adıyla sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran şüpheli E.Ç. de yakalanarak adliyeye gönderildi.

10:16 . 7/03/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin e-postayla ödeme sistemi bulunan şirketlerin bilgilerini siber saldırı yöntemi "Man-in-the-Middle" ile değiştirerek, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaparak Türkiye'deki şahıslara para aktardığı ve bu paraların İstanbul'da bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Sadece yabancı şirketleri hedef alarak bilişim sistemleriyle "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


"Passolig Bilet Devri" adı altında sahte paylaşımlar yapan şüpheli de yakalandı


Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer bir siber suç operasyonunda ise sosyal medya platformları üzerinden "Passolig Bilet Devri" adıyla sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran şüpheli E.Ç. de yakalandı.

Sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, banka hesapları bloke edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Ç, adliyeye gönderildi.


#Avrupa ülkeleri
#dolandırıcılık
#Man-in-the-Middle
#tutuklama
#siber saldırı
1 saat önce
default-profile-img
Avrupa'daki şirketleri dolandırdıkları iddiasıyla dört şüpheli tutuklandı
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama
Devlet Bahçeli'den masaya tekrar oturan Akşener'e: Bir kere satan yine satar!
EYT'lilere ‘8 Kod’ uyarısı: Kıdem tazminatınız yanabilir.
Devlet Bahçeli: Bizim için Amedspor diye bir şey yoktur
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.