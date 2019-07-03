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Dünya Avrupadan İrana uyarı Anlaşmadaki şartlara geri dön
AVRUPA

Avrupa'dan İran'a uyarı: Anlaşmadaki şartlara geri dön

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak açıklamasında, İran'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksel Temsilcisi Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Zarif (ARŞİV)
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksel Temsilcisi Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Zarif (ARŞİV)

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksel Temsilciliği ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, İran'ın uranyum zenginleştirme limitini geçmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın bu yöndeki açıklamasını doğruladığına dikkat çekilen açıklamada, "Nükleer anlaşma konusundaki taahhüdümüzün İran'ın (anlaşmaya) tam olarak uyumasına bağlı olduğu konusunda tutarlı ve açık olduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Nükleer silahların yayılmasını önleyici gerekli bir aracın sorgulanmasına yol açan bu karardan üzüntü duyulduğu" vurgulanarak, "İran'ı bu adımı geri almaya ve nükleer anlaşmayı baltalayacak başka önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, ilgili maddeler çerçevesinde bir sonraki adıma ilişkin nükleer anlaşmanın diğer taraflarıyla acil değerlendirmede bulunulduğu da kaydedildi.

60 günlük süre 7 Temmuz'da doluyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Bu süre dolmadan İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını açıklamıştı.

  • İran'ın Avrupa ülkelerine verdiği 60 günlük sürenin 7 Temmuz'da dolmasının ardından Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinde ikinci aşamaya geçeceği öngörülüyor.
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