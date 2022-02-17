Dünya Avrupalı liderleri dev masada ağırlamıştı Putin-Bolsonaro görüşmesinde sehpa detayı
ASYA

Avrupalı liderleri dev masada ağırlamıştı: Putin-Bolsonaro görüşmesinde 'sehpa' detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa ve Almanya liderlerini ağırlarken devasa bir masa seçmesi tüm dünyada gündem olmuştu. Moskova'ya ziyarete gelen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Putin ile arasında sadece küçük bir sehpa olması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupalı liderleri dev masada ağırlamıştı: Putin-Bolsonaro görüşmesinde sehpa detayı
Jair Bolsonaro, Putin ve yardımcıları küçük bir sehpanın çevresinde poz verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye Rusya-Ukrayna krizi kadar ikilinin oturduğu dev masa da damga vurmuştu. Liderlerin oturduğu masa sosyal medyada şaka malzemesi olurken konunun aslı bir kaç gün sonra ortaya çıktı. Macron DNA'sının Rus doktorların eline geçmesini istemediği için Rusya'da yapılacak PCR testini reddetmiş bu nedenle de liderler aralarında uzunca mesafe bulunan bir masayı tercih etmişti.

OLAF SCHOLZ DA PCR TESTİNİ REDDETTİ

Benzer görüntüler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova ziyaretinde de yaşandı. Tıpkı Macron gibi Scholz da PCR testini reddedip dev masaya oturmayı tercih etti.

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'MASA RUSYA VE AVRUPA ARASINDAKİ MESAFEYİ TEMSİL EDİYOR' İDDİASI

Kremlin her ne kadar uzun masa tercihinin Kovid önlemlerinden dolayı olduğunu iddia etse de söz konusu görüntülerin Avrupa ve Rusya'nın arasındaki mesafeyi sembolize ettiği ileri sürüldü. Batı medyasında "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası", "iki dünyanın boşanmasını temsil etmek istiyorsanız bu görüntü yeter" başlıkları atılırken kimileri de bu görüntüyü küçük düşürme olarak değerlendirdi.

MASA YERİNE SEHPA

Moskova'nın son ağırladığı devlet başkanında ise görüntüler tam tersiydi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin'de görüşen Putin ile Bolsonaro görüşmenin ardından imzaladıkları ortak bildiriyi yayımladı. Liderlerin ajanslara düşen görüntüleri ise dikkat çekiciydi.

Jair Bolsonaro, Putin ve yardımcıları küçük bir sehpanın çevresinde poz verdi. Liderler birbirine isteseler el sıkışabilecekleri kadar yakınlardı. Bu Avrupalı liderlerin verdiği görüntülerle tam bir tezat oluşuyor.

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AŞI KARŞITLIĞI İLE BİLİNEN BOLSONARO PCR TESTİ YAPTIRDI MI?

Görünüşe göre Macron ve Scholz, PCR testi yaptırmayı reddettikleri için Putin'den uzak tutuldu. Bolsonaro'nun tanınmış bir aşı karşıtı olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Liderin PCR testini kabul edip etmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Rusya-Ukrayna sınırındaki endişeler Rusya'nın bazı askeri birliklerini çekmesine ve liderlerin müzakere mesajı vermesine rağmen hala devam ediyor. Bolsonaro Brezilya'nın geleneksel müttefiki Washington'dan ve kendi kabinesinden gelen baskılara rağmen Moskova ziyaretini ertelememişti.

Putin'den Almanya Başbakanı Scholz'a 'Macron' muamelesi
OYNAT 00:28
Putin'den Almanya Başbakanı Scholz'a 'Macron' muamelesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü. Basın toplantısı sonrası Putin, Scholz'a sırtını dönerek beklemeden hızlı adımlarla salondan çıktı. Öte yandan Scholz, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı kabul etmediği için tıpkı Macron gibi dev bir masada ağırlandı. Görüntüler geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gördüğü muameleyi akıllara getirdi.


Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
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Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.
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\"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.
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Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.
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Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.
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Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.
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Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hiç bu kadar aşağılanmamıştı
OYNAT 01:13
Fransa Cumhurbaşkanı Macron hiç bu kadar aşağılanmamıştı
Dünya kamuoyu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu, ağırlama şekli Fransa'da da manşetlerde büyük yer kaplarken, Macron'un düştüğü durum ülkede TT oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kabus Moskova Vnukovo-2 Havalimanında başladı. Hiçbir üst düzey yetkili tarafından karşılanmayan Macron için, uçağın kapısına eşlik etmesi gereken kortej araç da tahsis edilmedi.

Putin. görüşme sırasında Macron'u beş metre mesafeden el sallayarak selamladı. Fransa Cumhurbaşkanı'yla tokalaşmayan Putin, Macron'u uzun bir masanın ucuna oturttu.

Basın toplantısı sırasında da kürsüler arasında mesafe korundu. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'u beklemeden salondan ayrıldı.


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