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Dünya

Avrupa'nın göbeğine 'savaş ateşi' düştü: 'Doğrudan hedef olacağız'

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Avrupa’da savaşın ihtimal dışı olmadığını belirtti. Yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini savunan Rehka, NATO ile Rusya arasında olası bir savaşta Çekya’nın doğrudan hedef olacağını ifade etti.

22:50 . 21/02/2023 Salı
AA
Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Avrupa’da savaşın ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Avrupa’da savaşın ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka
, Avrupa’da savaşın ihtimal dışı olmadığını belirterek, özellikle barış döneminde yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini savundu.

Genelkurmay Başkanı Rehka, başkent Prag’da üst düzey ordu mensuplarına yönelik düzenlenen bir toplantıda güncel konulara değindi.



Rehka, Avrupa’da savaşın olasılık dışı olmadığını, barış döneminde olası bir savaş durumuna yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini, aksi takdirde hazırlık yapmaya imkan bulunamayacağını söyledi.

NATO üyeliği
nin olası tehditler karşısında en önemli caydırıcı unsur olduğunu vurgulayan Rehka, NATO ile Rusya arasında olası bir savaşta Çekya’nın doğrudan hedef olacağını ifade etti.

Rehka, Çek ordusunun savaş kabiliyetinin geliştirilmesi ve envanterinin modernize edilmesi, olası bir savaşa hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.



#Çekya
#NATO
#Prag
#Rusya
#Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka
#NATO üyeliği
1 saat önce
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Avrupa'nın göbeğine 'savaş ateşi' düştü: 'Doğrudan hedef olacağız'
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