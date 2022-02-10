Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Avrupa'nın sarışınlığı Anadolu'dan geliyormuş

Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden ve İtalya'daki Torino Üniversitesi'nden bilim insanları ilginç bir araştırma yaptı. Araştırma, günümüzdeki Avrupalıların saçlarının sarı ve gözlerinin mavi rengini, 10 bin yıl önce Anadolu'da yaşayan neolitik dönem çiftçilerinden miras aldıklarını ortaya koydu.

Araştırma "Current Biology" dergisinde yayımlandı. 50 binden fazla Avrupalı genomunun incelendiği araştırmada bilim insanları, ataların günümüzün insanını nasıl şekillendirdiğini analiz etti.

AVRUPALI AVCILARLA ANADOLU ÇİFTÇİLERİNİN KARIŞIMI

Bu kapsamda, hangi tarihsel grupların daha yüksek veya daha düşük kalp atış hızına, kolesterol ve vücut kitle indeksine (BMI) sahip olduğu sorularına da yanıt arandı. Uzmanlar, çağdaş Avrupalının genetik yapısının çoğunun, Avrupalı avcıların, Anadolulu çiftçilerin, Asyalı göçebelerin ve Pontus bozkırı çobanlarının genetiklerinin karışımıyla 10 bin yılda şekillendiğini söyledi. Bilim insanları, bu grupların her birini karakterize eden genetik varyantların 10 bin yıllık süreçte birbirine karıştığını belirtti.

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MAVİ GÖZLER VE DÜŞÜK KALP ATIŞ HIZI

Araştırmayı yapan uzmanlar, Anadolu neolitik dönem çiftçileriyle bağlantılı özellikler arasında sarı saç, mavi göz, düşük kalp atış hızı ve düşük BMI (vücut kitle indeksi) bulunduğunu ifade etti. Avrupalı avcılarla ilişkilendirilen özellikler arasında ise kahverengi veya siyah saç, mavi göz, yüksek kalp hızı, düşük kolesterol ve yüksek BMI olduğu belirtildi. Sibirya popülasyonlarıyla ilişkilendirilen özellikler arasında da siyah saç, yeşil göz ve yüksek kalp hızı bulunduğu bildirildi. Avrupalıların yüksek kolesterolü ve uzun boyu ise Pontus bozkırı göçebe çobanlarından miras aldıkları dile getirildi. Uzmanlar, bir özelliğin tek bir antik popülasyonda bulunmadığını, diğer gruplarda da yer alabileceğini vurguladı. Öte yandan Neolitik Çağ (Cilalı Taş Devri) Milattan Önce 1900 tarihinde sona ermişti.