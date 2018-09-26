Avrupa’nın yeni yol haritası

Avrupa’nın merkez ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD öncülüğünde kurulan mevcut küresel sistemin kendileri için sona erdiğini açıkca dile getirmeye başladı. Almanya ve Fransa gibi Avrupa’nın lokomotif ülkeleri, ABD’de Donald Trump yönetimiyle bayraktarlığı yapılan “America First - Önce Amerika” sloganının geçici değil süreklilik arz eden bir politika değişimine işaret ettiğine inanıyor. Berlin ve Paris, kendi çıkarlarının Washington’un çıkarlarıyla örtüşmediğini, tehditkar ABD politiklarının, Avrupa için yarardan çok zarar getireceğini öngörmüş durumda. Bu çerçevede Avrupa başkentleri, kendilerine yeni yol haritası çiziyor. Bu haritada Çin, Rusya ve Türkiye’yle ilişkilerin yeniden kurgulanması ve geliştirilmesi ana gövdeyi oluşturuyor. Avrupa ülkeleriyle, söz konusu dört ülke arasında hızlanan görüşme trafiği de bu haritayı doğrular nitelikte.

TRANSATLANTİK İLİŞKİLERE RESET

Avrupa’nın Transatlantik ittifakında reset politikasının öncülüğünü Almanya yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa’nın reset (yeniden ayarlama) politikasını geçtiğimiz günlerde Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklamalarında “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım” sözleriyle teyit etti. Maas, daha önce Almanya merkezli Handelsblatt’a kaleme aldığı yazıda, ”ABD’den bağımsız ödeme kanalları, Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir Swift sistemi kurarak, Avrupa’nın otonomisini güçlendirmeliyiz” teklifinde bulunmuştu.

ABD’YE GÜVENEMEYİZ

Berlin, ABD’yle yolları ayırma politikasında yalnız değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son dönemde Avrupa’nın siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda kendi çıkış yolunu bulmasına yönelik açıklamalar yapıyor. Macron, geçen Ağustos ayında, kıtanın güvenliği konusunda ABD’ye bel bağlamayacaklarını savunmuştu. Macron bu çerçevede hem Rusya hem de Türkiye ile güçlü stratejik ilişkilerin kurulması gerektiğine vurgu yapmıştı. Geçen hafta değişim ve gelişmelerle dönüşüme ayak uyduramayan bir Avrupa’nın tehlikede olduğunu vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı, AB’nin derin bir reforma ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.

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İsrail’e sert çıktı: Derhal bırak

Cumhurbaşkanı Macron, BM’de yaptığı konuşmada Ortadoğu’da İsrail ve ABD’nin uygulamalarına sert tepki gösterdi. Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını söyleyen Macron, “İsrail’e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail’in bu yolda devam etmesi yanlış” dedi.

Heiko Maas

TÜRKİYE’YLE YENİ DÖNEM

Berlin ve Paris’in yeni yol haritasında Ankara’yla stratejik ilişkilerin geliştirmesine de öncelik veriliyor. Bu çerçevede taraflar arasında dondurucuda tutulan ilişkiler yeniden canlandırıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier davetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay sonunda yapacağı geniş kapsamlı Berlin ziyareti, sadece Berlin-Ankara değil, Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir başlangıcın da işareti. Yine Hollanda’yla karşılıklı diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve büyükelçilerin karşılıklı görevlerine başlaması da, taraflar arasındaki yakınlaşmanın işaretlerinden.

BELÇİKA SIRADA

Belçika Başbakanı Charles Michel’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelemesi ve “Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik” ifadesini kullanması da Avrupa’daki yeni trendi göstermesi açısından anlamlı. Belçika’nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden “Le Soir”un “New York’ta Erdoğan ve Michel’in uzun görüşmesi” başlığıyla manşetten verdiği röportajda Michel’in, “Yakın zamanda güvenlik birimlerimiz arasında görüşmeler düzenlenmesini planlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’deki başarısız darbe girişiminden bu yana iki ülkenin adalet, dışişleri ve içişleri bakanları arasındaki dondurduğumuz üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağız” ifadelerini kullanması dikkat çekti.