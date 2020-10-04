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Dünya Avrupaya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu 15 kilometreyi buldu
AVRUPA

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 4, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 15 kilometreyi buldu.

Haber Merkezi AA
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Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 160, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücü Dursun Nergis, İstanbul'dan yüklediği yükü Polonya'ya götürdüğünü belirtti.

  • Sabah 09.00'da yurt dışına çıkmak için sistemden randevu aldığını fakat 5 saat geçmesine rağmen sıranın kendisine gelmediğini vurgulayan Nergis, yetkililerden, bu problemin çözülmesi için yardım istedi.

Diğer tır sürücüleri de yollarda bekleyeceklerine, yetkililerden kendilerini en azından ihtiyaçlarını giderecekleri parklara almasını talep etti.

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