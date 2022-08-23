Dünya Avrupaya giden Rus Turistlerin lüks araçları Helsinkiyi doldurdu
AVRUPA

Avrupa'ya giden Rus Turistlerin lüks araçları Helsinki'yi doldurdu

Ülke, Rus gezginler için kilit geçiş yolu haline geldikçe Finlandiya'nın vize politikası konusunda hoşnutsuzluk artıyor

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Haber Merkezi Diğer
Avrupaya giden Rus Turistlerin lüks araçları Helsinkiyi doldurdu
Helsinki Havalimanı'ndaki Rus araçları

Finlandiya'nın Avrupa'ya uçan Rus turistler için önemli bir geçiş ülkesi haline gelmesinden sonra Porsche'lar, Bentley'ler ve Rus plakalı diğer lüks otomobiller Helsinki Havalimanı'ndaki otoparkı dolduruyor.

AB, Moskova Ukrayna'yı işgal ettikten sonra hava sahasını Rus uçaklarına kapattı ve Avrupa'ya seyahat etmek isteyen herkesi kendi taşıtlarıyla karayolları sınırdan geçmeye ya da batılı olmayan havayollarını kullanarak dolambaçlı bir rota izlemeye zorladı.

Helsinki Havalimanı'ndaki Rus araçları
Helsinki Havalimanı'ndaki Rus araçları

Rusya'nın Covıd-19 kısıtlamalarının Temmuz ayında sona ermesinden bu yana, Rus gezginlerde hareketlenmeler hızla arttı ve Avrupa'da savaş devam ederken Rus turistlerin girmesine izin verilmesine karşı artan bir tepki meydana geldi.

Finlandiyalı bir gezgin Jussi Hirvonen, Helsinki Havalimanı'nın otoparkından ayrıldıktan sonra ”Bu beni şaşırtıyor. Keşke Ukrayna'nın durumu çözülmeden önce burada olmasalardı” dedi.

Helsinki Havalimanı'ndaki Rus araçları
Helsinki Havalimanı'ndaki Rus araçları

Finlandiya dışişleri bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın Rus turistler için “transit ülke” haline geldiğini söyledi. “Helsinki havaalanı şu anda çok fazla Rus turizmi görüyor.”

Finlandiya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın ortasında Rus turizmine karşı artan hoşnutsuzluğun ardından 1 Eylül itibariyle Rus turist vizelerini %10 ile sınırlayacağını açıklamıştı.

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