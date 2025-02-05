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Avustralya Başbakanı Albanes Trump'ın kirli Gazze planı ile ilgili sorudan kaçtı: 'Yorum yapmayacağım'

Avustralya Başbakanı Albanes Trump'ın kirli Gazze planı ile ilgili sorudan kaçtı: 'Yorum yapmayacağım'

12:195/02/2025, Çarşamba
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese.
ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese.

Avustralya Başbakanı Albanese, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralmaya yönelik planları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre Albanese, başkent Canberra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albanese, "Avustralya Başbakanı olarak ABD Başkanı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım" dedi.

Trump'ın, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelere sürgün edilmesi teklifine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Albanese, "Avustralya Başbakanı olarak ABD Başkanı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım" dedi.


Albanese ayrıca "ABD'nin Gazze politikasındaki değişimi kınıyor musunuz?" sorularına da yanıt vermekten kaçındı. Avustralya'nın İsrail devletinin kurulmasında tarihi ve önemli rol oynadığını ifade eden Albanese, hükümetin bu tutumunun süreceğini söyledi.


Albanese, iki devletli çözüme verdiği desteği yineleyerek "Ateşkese varılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını savunduk. Avustralya, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına destek olmaya hazır" diye konuştu.


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Avustralya Başbakanı Albanes Trump'ın kirli Gazze planı ile ilgili sorudan kaçtı: 'Yorum yapmayacağım'
Dünya / Okyanusya
05 Şubat, Çarşamba

Avustralya Filistin Savunma Ağından Albanese'e tepki

Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) yetkililerinden Nasser Mashni, Trump'ın Gazze planlarını koşulsuz şartsız reddettiğini belirtti.


Mashni, Avustralya hükümetine, "savaş suçlarına yol açacak bu kışkırtmalara göz yummayacağını göstermek için acil ve kararlı adımlar atma" çağrısı yaptı.



YouTube
Avustralya Başbakanı Albanes Trump'ın kirli Gazze planı ile ilgili sorudan kaçtı: 'Yorum yapmayacağım'
Dünya / Okyanusya
05 Şubat, Çarşamba

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralabileceğini söylemişti


ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.


YouTube
Avustralya Başbakanı Albanes Trump'ın kirli Gazze planı ile ilgili sorudan kaçtı: 'Yorum yapmayacağım'
Dünya / Okyanusya
05 Şubat, Çarşamba

Trump'ın kirli planı

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.


Bu konuyu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim" demişti.


Ardından Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini kaydetmişti.


#ABD
#Albanese
#Avustralya
#Gazze
#Trump

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