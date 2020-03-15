Dünya Avustralya Başbakanı Morrison Ülkeye girecek herkes kendini 14 gün tecrit edecek
ASYA

Avustralya Başbakanı Morrison: Ülkeye girecek herkes kendini 14 gün tecrit edecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye girecek herkesin kendini 14 gün tecrit etmesi şartı getirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Morrison, Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un yayılmasını önlemeye yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı.

"Avustralya'ya gelen herkesin 14 gün boyunca kendini tecrit etmeleri gerekecek. Bu çok önemli." diyen Morrison, uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşmalarının da yasaklandığını bildirdi.

  • Bakanlar Kurulu toplantısının, video konferans yöntemiyle yapılacağını belirten Başbakan Morrison, söz konusu tedbirlerin gece yarısından itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Morrison ayrıca, Avustralyalılara diğer insanlarla el sıkışmamayı ve daha fazla “sosyal mesafe” uygulamalarını tavsiye etti.

Kovid-19'dan 3 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, vaka sayısı 250’yi geçti.

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