Avustralya polisi 'dark web'te cinsel istismar mağduru 13 çocuğu kurtardı

ABD’deki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yayımlanan rapor, FBI izleme listesindeki kişilerin yüzde 98’ninin Müslüman olduğunu ortaya koydu. Raporda, FBI listelerinin 2019 sürümünün İsviçreli bir bilgisayar korsanı tarafından tesadüfen ele geçirilip çevrim içi ortama yüklendiği ve 1,5 milyondan fazla veri girişinin kapsamlı analizinin yapıldığı aktarıldı.