Dünya Avustralya ve Japonyadan Pekine karşı ittifak
ASYA

Avustralya ve Japonya’dan Pekin’e karşı ittifak

Japonya ve Avustralya arasında güvenlik, ticaret, ekonomi ve dışişleri işbirliği dahil birçok konuda ‘Özel Stratejik Ortaklık’ anlaşmaları imzalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralya ve Japonya’dan Pekin’e karşı ittifak
Pekin'e karşı ittifak.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın dün Avustralya’ya yaptığı resmi ziyaret sonrasında iki ülke arasında güvenlik, ticaret, ekonomi ve dışişleri işbirliği dahil birçok konuda ‘Özel Stratejik Ortaklık’ anlaşmaları imzalandı, İki ülke Başbakanları Kishida ve Anthony Albanese, yaptıkları açıklamalarda Hint-Pasifik bölgesinde güçlü bir ittifakın altını çizdi. Yayınlanan ortak bildiride “Ortak değerlerimize ve karşılıklı stratejik çıkarlarımıza yönelik artan riskleri karşılamak için ortaklığımızın gelişmeye devam etmesi gerektiğinin farkındayız” denildi. Bildiride ABD ile ittifakın derinleştirilmesinin de önemi vurgulandı.

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