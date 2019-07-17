Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulundu: Lütfen cevap verin

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.