Dünya Avustralyada 50 yıllık şişe mesajı bulundu Lütfen cevap verin
AVRUPA

Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulundu: Lütfen cevap verin

Güney Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Şişe, Batı Avustralya'da bir kumsalda bulundu.
Şişe, Batı Avustralya'da bir kumsalda bulundu.

Paul Elliot adlı balıkçı, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) yaptığı açıklamada, Güney Avustralya eyaletindeki Eyre Yarımadası'nın batısında oğluyla balık tutarken içinde mesaj yazılı bir şişe bulduğunu belirtti.

  • Elliot, 17 Kasım 1969 tarihli mesajı yazan kişinin, kendisini Paul Gilmore adlı 13 yaşında İngiliz bir çocuk olarak tanıttığını kaydetti.

Gilmore'un mesajında "Avustralya'nın güneyinden batısına doğru bir gemide yolculuk yapıyorum. Lütfen cevap verin" ifadelerinin yer aldığını aktaran Elliot, bu kişiyi bulmak ve tanışmak istediğini dile getirdi.

50 yıllık şişeden çıkan mesaj.

Dünyada en eski şişe mesajı, Batı Avustralya'da bir kumsalda bulunmuştu.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’in 180 kilometre kuzeyinde yer alan Wedge Adası kumsalında bulunan mesajın, 132 yıl önce bir Alman gemisi tarafından suya bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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