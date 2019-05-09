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Dünya Avustralyada bebeklerini vegan besleyen çift yargılanıyor
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AVRUPA

​Avustralya'da bebeklerini vegan besleyen çift yargılanıyor

Avustralya'da bebeklerini vegan besleyen çift yargılanıyor

Avustralya'da bebeklerini doğumundan itibaren vegan besleyen çift yargılanıyor. Şuan tedavi gören 19 aylık bebeğin ise hastaneye ilk getirildiğinde dişleri olmadığı ve ayağa kalkamadığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Ayrıca, çiftin diğer iki çocuğunun da devlet tarafından alındığı belirtildi.
Ayrıca, çiftin diğer iki çocuğunun da devlet tarafından alındığı belirtildi.

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 32 ve 35 yaşında olan vegan bir çift, dünyaya gelen üçüncü bebeklerine vegan diyet uyguladı.

  • Çift, bebeği doğumundan itibaren yulaf ve pirinç ağırlıklı besinler verdi. Bebeklerinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiklerinde, doktorlar çocuğun yeterli beslenmediğini teşhis edince anne baba hakkında soruşturma başlatıldı.

Şuan 19 aylık olan bebeğin doğduktan sonra hiç hastaneye götürülmediği ve herhangi bir muayeneden geçmediği öğrenildi.

Sidney mahkemesinde hakim karşısına çıkan çiftin, hastanede bebeğe bakan hemşirenin ve komşuların ifadeleri olayın detaylarını ortaya çıkardı.

'OBEZ OLABİLİR'

Çift ile aynı mahallede oturan komşularının 'üçüncü bir çocuklarının doğduğundan bile haberimiz yoktu. Onu hiç görmedik' dedikleri belirtildi.

  • Hemşire ise ifadesinde bebeğin 19 aydır temel ihtiyacı olan besinlerden mahrum bırakıldığını belirtti ve "Geldiğinde sadece 5 kiloydu, onu üç aylık bir bebek zannettik" dedi.

Bebeğin dişlerinin olmadığını, ayağa kalkamadığını, emekleyemediğini ve motor reflekslerinin gelişmediğini söyleyen hemşire, "Şimdi neredeyse 3 yaşında. Ancak kilosu ve fiziği kontrolden çıktı" şeklinde konuştu ve ekledi:

"Tedavinin ardından ayağa kalkabiliyor ve 20 kelime biliyor. Ancak vücudu bütün kalorileri sanki daha sonra ihtiyacı olunca kullanacakmış gibi hapsediyor ve hızla kilo alıyor"

Doktorlar 19 aylık bir bebeğin 8-13 kilo arasında olması, merdiven çıkma, ellerini kullanma ve dans etme gibi motor becerilerine sahip olması gerektiğini belirtiyor.

BEBEK TEK TİP BESLENDİ

Annenin hastane görevlilerine aktardığına göre, bebek tek tip beslendi; Kahvaltıda yulaf, pirinç sütü ve yarım muz, öğlen tost ve fıstık ezmesi, akşam ise tofu, pirinç ve patates yiyordu.

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  • Hastane raporunda bebeğin kalsiyum, A vitamini, D vitamini, demir, çinko ve B12 gibi önemli eksikliklerinin olduğu belirtildi.

Yetkililer bebeğin tedavisinin devam ettiğini belirtirken, anne ve babasının yargılandığı mahkeme ise devam ediyor.

Vegan çift, 'Çocuğun bakımını karşılamama' ve 'ciddi sağlık problemine yol açma' suçlarından yargılanıyor.

Ayrıca, çiftin diğer iki çocuğunun da devlet tarafından alındığı belirtildi.

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