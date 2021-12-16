Avustralya’da feci olay: Üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda havaya savrulan iki öğrenci hayatını kaybetti

Hayat

Prof. Dr. Sadettin Ökten'den sosyal medya uyarısı: Hesaplarınızı kapatın gökyüzüyle irtibat kurun

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Nev Sohbet" adlı söyleşi programına katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada sosyal medyanın insanı dedikoduya, heva ve hevese teşvik ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Ökten, "Bütün sosyal medya ağlarını kapatın. İlmi öğrenin. Allah'ın verdiği mesajlara bakın, gökyüzüyle irtibat kurun. Sizi çevreledi post modernite ve bu küreselleşme, öyle bir hava yaratıyor ki zehirli bir hava bu. Aynı zamanda çok da cazip görünüyor. Kapatın sosyal medyayı. Biraz zorlanırsınız başta, sonra o yavaş yavaş kaybolsun, geçsin inşallah." ifadelerini kullandı.